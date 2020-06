Attenzione alla muffa che si nasconde in casa, perché può rivelarsi un killer silenzioso! Si presti bene cura soprattutto se in casa ci sono donne in gravidanza e bambini. La muffa è infatti in grado di trasferire all’uomo i suoi batteri nocivi e minare la saluta degli abitanti di casa. La prima cosa da fare per scoprire se abbiamo muffa nascosta nei nostri locali è spostare gli armadi rivolti o appoggiati alle pareti, dove non batte il sole durante la giornata. Per chi abita all’ultimo piano, o, comunque confina col tetto, controllare sempre che non ci siano infiltrazioni di umidità nelle quali la muffa si riproduce e cresce rigogliosa. E, se la scopriamo dobbiamo intervenire subito!

Innanzitutto, i sistemi per eliminarla

La prima cosa da fare è non sottovalutare la muffa con la classica frase: “Ah, ma casa mia è nuova”, perché, come sostengono sempre gli addetti ai lavori, la muffa può celarsi anche nelle case appena edificate o restaurate. Una volta individuata, se presa in tempo, e, non così invasiva da richiedere l’intervento massiccio di una ditta specializzata, la si può eliminare con:

Prodotti speciali antimuffa

Vernice dotata di antimuffa

Ma anche due consigli della nonna:

Candeggina

Soluzione di olio di albero del tè

Occhio ai sintomi da intossicazione

Come riconoscere i sintomi da intossicazione da muffa e quali sono è fondamentale per la nostra salute. Alcuni di questi sono abbastanza comuni e facilmente riconducibili alla causa come:

Confusione mentale

Senso generico di malessere

Crampi e dolori muscolari

Emicranie

Senso di vertigine appena alzati dal letto

Tremori diffusi

Asma e tosse

Ma ci sono anche quelli difficilmente riconducibili

Attenzione però a come riconoscere i sintomi da intossicazione da muffa e quali sono quelli meno collegabili alla muffa:

Nausea e inappetenza

Aumento del peso corporeo

Sudorazione notturna improvvisa e non legata al clima della camera da letto

Sensibilità alla luce e irritazione agli occhi

Aumento della sete durante tutta la giornata

La muffa va debellata subito, non lasciamo che si impadronisca della nostra casa e della nostra salute!

Approfondimento

Aceto bianco