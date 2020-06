Per la Borsa arriva una settimana decisiva e quella di oggi è una giornata importante. Ecco perché

Per la Borsa arriva una settimana decisiva e quella di oggi è una giornata importante. Dall’andamento di questa ottava si capirà se l’indice milanese ha la forza per andare a scalare la vetta dei 25mila punti. E siccome ogni scalata parte con un primo passo, andiamo a vedere cosa potrà accadere alla Borsa nella seduta di oggi.

Per analizzare cosa potrebbero fare i prezzi oggi è utile ricordare cosa è accaduto nella seduta di venerdì. Nell’ultima giornata della scorsa settimana, i prezzi dell’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), sono partiti al rialzo. A metà giornata hanno raggiunto quota 19.600 punti circa e sembravano ben impostati per andare a chiudere a ridosso della importante soglia dei 20mila. Però improvvisamente hanno invertito la direzione e al termine della seduta hanno chiuso in calo dello 0,5% a 19.124 punti

Quota 19mila punti e la soglia dei 20mila punti, stanno contenendo da due settimane l’andamento dei prezzi dell’indice delle blue chips. Dalla seduta del 16 giugno l’Ftse Mib si sta muovendo all’interno di questa stretta fascia. L’uscita decisa dei prezzi al rialzo o al ribasso determinerà l’andamento della Borsa di Milano per le successive sedute. Naturalmente è auspicabile che questo movimento avvenga al rialzo e che quindi i prezzi possa superare la soglia dei 20mila quanto prima.

Lo scenario auspicabile

Ecco perché diventa importante che già dalla giornata di oggi l’indice si porti nuovamente a ridosso della soglia dei 20mila punti. Questo permetterebbe ai prezzi di andare all’attacco dei 20mila nella due successive sedute. Per poi aprirsi la strada verso una chiusura settimanale a ridosso dei 20.400 punti. Questo livello è il massimo che hanno toccato i prezzi nella seduta dell’8 giugno. Il superamento di questa soglia aprirà la via ad una nuova più vigorosa fase rialzista.

Naturalmente occorre anche prendere in considerazione l’altra possibilità. Quella che i prezzi scendano sotto la soglia dei 19mila. L’evento è abbastanza remoto ma possibile. Una chiusura sotto questa soglia, se non recuperata immediatamente nella seduta successiva, indebolirà l’indice e spingerà i prezzi ancora più in basso. E si allontanerebbe di molto la possibilità per l’indice Ftse Mib di tornare a quota 25mila entro l’estate