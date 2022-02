Anche se ad alcuni può sembrare difficile, tagliarsi e colorarsi i capelli a casa per conto proprio è possibile. Se non si desidera un taglio particolarmente ricercato o elaborato, per dare la famosa spuntatina basta davvero poco. Farlo da sé è un modo per risparmiare ogni tanto sul parrucchiere quando non è strettamente necessario, ma è anche una grande soddisfazione personale.

Tuttavia, per fare un buon lavoro è necessario avere gli strumenti professionali di base, se non si vuole rovinare la propria chioma.

Gli oggetti indispensabili per tagliarsi i capelli da soli a casa in modo professionale come dal parrucchiere

Se si decide di tagliarsi a casa i capelli, prima di tutto bisogna procurarsi gli strumenti del mestiere.

La prima cosa essenziale sono le forbici, che dovranno essere affilate e di buona qualità. Solo con le forbici adatte, infatti, il taglio potrà essere preciso e non danneggiare le punte dei capelli.

Chi se la sente, può anche prendere delle forbici per sfoltire la chioma se è troppo voluminosa. Questo strumento sarebbe da evitare se i capelli sono diradati e sottili. In tal caso, si potranno invece pettinare e acconciare in un secondo momento per nascondere gli spazi vuoti.

Gli uomini potrebbero anche aver bisogno di forbici dalla punta più arrotondata adatte per naso, orecchie e baffi.

Quando si scelgono le forbici, si consiglia di prestare attenzione anche all’impugnatura, che dovrà essere comoda ed ergonomica.

Serviranno anche dei buoni fermagli per capelli resistenti e sufficientemente lunghi. Sono ottimi quelli in metallo, ma vanno bene anche pinze e mollettoni di materiali vari. L’importante è averne a sufficienza per poter lavorare agevolmente.

Due strumenti per capelli fondamentali che tutti dovrebbero avere in casa

Ci sono poi altri due strumenti per capelli che possono essere sempre utili anche nella quotidianità.

Il primo è il phon, essenziale per la gestione quasi giornaliera dei capelli e alleato di un buono styling. Scegliere il phon con cura significa avere a cuore la salute della propria chioma.

Infine, saranno necessari almeno una spazzola classica, una tonda e un pettine. Si può decidere di acquistare direttamente un set professionale completo. Ogni tanto è bene ricordarsi di lavarle con attenzione usando anche un solo prodotto naturale.

Questi sono gli oggetti indispensabili per tagliarsi i capelli per conto proprio in modo professionale.

Se si decide di farlo, può essere utile indossare una maglietta che non si usa più su cui andranno a finire i capelli. Inoltre, sarebbe opportuno proteggere il pavimento con degli stracci o un vecchio lenzuolo.

Si può approfittare della situazione anche per ravvivare e colorare i capelli preparando una tinta naturale fai da te molto efficace.