Se ci ricordiamo cosa è successo subito dopo l’arrivo della pandemia di Covid 19, abbiamo in mente quelle scene di supermercati vuoti.

Abbiamo assalito tutti i reparti del nostro supermercato di fiducia e il reparto più colpito è stato sempre quello della pasta e dei vari sughi. Tra l’altro, in molti hanno fotografato i pacchetti delle penne lisce che quasi nessuno comprava. A torto, diremmo noi di ProiezionidiBorsa, perché secondo gli esperti si tratta proprio della migliore scelta possibile.

Ad ogni modo, nei periodi normali gli italiani tendono sempre a comprare le stesse tipologie di pasta. Ne compriamo per circa 30 chili all’anno a persona e siamo dunque i principali consumatori di questo alimento.

Siamo anche il primo produttore di pasta mondiale, ma se pensassimo che i 300 tipi di pasta diversi che produciamo li compriamo allo stesso modo sbaglieremmo. Infatti, non solo gli spaghetti ma anche questi altri tipi di pasta sono quelli più venduti nei supermercati e mercati d’Italia.

Gli spaghetti certamente ma anche altro

Riportiamo le analisi delle ricerche condotte da diverse riviste.

Senza troppa sorpresa gli spaghetti sono i vincitori.

Tuttavia, al secondo posto troviamo le penne rigate e al terzo posto i fusilli. Facili da cuocere e da abbinare, questi due sono proprio la pasta che troviamo spesso ogni volta che siamo invitati da amici o parenti.

Il quarto posto va ai rigatoni, che a Roma e più generalmente nel Lazio trovano la loro espressione naturale grazie ai sughi della zona come la carbonara o l’amatriciana.

Al quinto posto troviamo gli spaghetti grossi, quelli che cuciniamo la sera a mezzanotte con l’aglio e il peperoncino.

Non solo gli spaghetti ma anche questi altri tipi di pasta sono i più amati dagli italiani

Il sesto posto incorona le mezze penne rigate che con la vodka e la panna trovano una ricetta tanto insolita quanto amata.

Il settimo, invece, va ai vermicelli e l’ottavo alle mezze maniche.

Rigatoni più piccolini, le mezze maniche sono molto apprezzate dai bambini.

Al nono troviamo i maccheroni, pasta che tutto il Mondo conosce, e al decimo troviamo i paccheri. Pasta perfetta per una serata romantica in cui le ricette per dar loro valore si sprecano.

