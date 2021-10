Ci sono indumenti che sono difficili da accoppiare con il resto del look. Quante volte facciamo delle prove allo specchio per non arrivare mai a un risultato soddisfacente?

Non tutti i vestiti sono facili da gestite e quello che succede la maggior parte delle volte è usare sempre le stesse cose. Pensiamo alla comodità e rinunciamo subito ad avere un outfit all’ultimo grido. Quest’anno la moda, per fortuna, offre un ventaglio ampio di soluzioni, anche pratiche e non troppo esuberanti.

Ritornano di moda, per esempio, i jeans a zampa d’elefante, simbolo degli anni ’70, maxi borse, gonne larghe con fantasie accattivanti. La scelta è varia, ma poi con cosa abbiniamo tutti questi meravigliosi pezzi? La risposta è quasi scontata, i mitici stivaletti neri! Non passeranno mai di moda, cambiano un po’ le forme, ma rimangono in assoluto un must.

Gli imperdibili stivaletti neri per avere un look strepitoso in autunno e inverno

Per quasi tutte le donne è d’obbligo tenere un paio di stivaletti o stivali neri nella scarpiera. Sono universali, stanno bene praticamente con tutto, a seconda del modello e dei dettagli sono casual o eleganti, comode, proteggono dal freddo e tengono il piede caldo. La scelta sul tipo e stile è davvero molto varia, così da poter sfruttare gli stivaletti in occasioni diverse.

Il primo immancabile modello è il classico anfibio con i lacci o fibbie, nero opaco o lucido, in pelle o scamosciato, abbellito da dettagli metallizzati o dorati, con frange o spille. Ma esiste anche nella variante con zeppa o suola imponente a carrarmato, dalle forme strane e stravaganti. Possiamo indossarli per le attività di tutti i giorni, ma anche per creare dei look grintosi con un vestito corto o lungo, rompendo gli schemi.

Per gli eventi più chic, le serate con le amiche o per un aperitivo saranno perfetti gli stivaletti a punta, o arrotondate, con tacco grosso o piccolo e fine. Aderenti sulle caviglie o stilizzati larghi, per assottigliare la gamba. Anche in questo caso troviamo i modelli meno appariscenti e semplici ma anche le forme più strane e ricercate, anche nella versione cowboy.

Stivale alto

Oltre agli stivaletti sopra la caviglia, potremo scegliere quelli molto alti, anche sopra il ginocchio. Aderenti e di pelle, o di altro materiale, ma anche più larghi, saranno perfetti per chi vorrà osare qualche minigonna o vestitino. Bassi, con zeppa e comodi per chi non vuole rinunciare a lunghe passeggiate, ma anche con tacco alto, grosso o sottile, da sfoggiare nelle serate più fashion.

Non potremo fare a meno degli imperdibili stivaletti neri per avere un look strepitoso in autunno e inverno, per rimanere alla moda in qualsiasi momento della giornata.