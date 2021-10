Spesso pensiamo che le piante definite bonsai siano delle specie a parte. La parola letteralmente significa “piantato in vaso”, ciò significa che questa pratica consiste nel rendere nane, in miniatura, alberi o piante generalmente di grandi dimensioni.

È un’arte millenaria orientale, affascinante e di precisione, influenzata dal pensiero buddista Zen. Per mantenere piccola la pianta, è necessario effettuare attente potature e filature. Quest’ultima consiste nell’applicare un filo di rame attorno ai rami, per poterli piegare a piacimento. Solitamente, questo genere di tecnica, mantiene la pianta entro un metro d’altezza, ma esistono diverse classificazioni, che variano dai 3 cm ai 200 cm circa. Con quest’antico metodo è quindi possibile avere una varietà di vegetazione in casa, inclusi alberi, senza che occupino troppo spazio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le meravigliose piante bonsai decorative e appariscenti che d’inverno producono colorate bacche simili a perle

Il Cotoneaster bonsai o Cotognastro, comprende circa 200 specie, alcune delle quali sono anche sempreverdi. In primavera esplodono dei delicati fiori bianchi e rosa, in autunno le sue foglie diventano rossastre, mentre in inverno produce splendide bacche rosse, perfettamente sferiche.

Possiamo lasciarla sul davanzale all’esterno di casa anche d’inverno, ma posizioniamola in zone soleggiate. Al contrario d’estate teniamola più riparata. A marzo bisognerà effettuare la potatura, a partire dalla seconda foglia, e anche la filatura col filo di rame. Innaffiamo spesso ma poco e diamo un poco di concime dopo la potatura.

Tra le meravigliose piante bonsai decorative e appariscenti che d’inverno producono colorate bacche simili a perle, triamo anche la Nertera. È una pianta perenne che solitamente cresce a forma di cespuglio, con piccole e graziose foglie tondeggianti. Produce in inverno delle piccole bacche sferiche di vario colore: arancioni, rosse, bianche e gialle. È perfetta per decorare giardini, donando un tocco di colore, ma con eleganza. È sensibile al freddo, infatti sotto i 7 gradi circa è bene tenerla dentro casa, lontana dal sole diretto. Aggiungiamo sabbia al terreno e concimiamo solo nel periodo estivo.

Bacche invernali

La pyracantha bonsai, tipicamente invernale, è una pianta sempreverde, la vediamo spesso sotto forma di siepe o cespuglio e può raggiungere i 3 metri d’altezza. Possiede delle spine sui rami e delle minuscole foglioline ovali.

In primavera la vedremo ricoperta di piccoli fiori, mentre a partire dall’autunno cresceranno i suoi frutti, ovvero delle bacche arancioni. Saranno adatte per donare in giardino un’esplosione di colore, senza doverci preoccupare delle basse temperature.

Ma chi vorrà godere della sua bellezza potrà anche tenerla in casa. In questo caso dobbiamo mantenerla idratata in un terreno drenante, innaffiando lentamente e attorno il tronco.

Approfondimento

Per decorare i balconi ecco le più belle piante autunnali colorate e ricche di fiori