Gli esperti dicono che chi veste di nero è più attraente, e perchè con rosa e rosso si fa la differenza

Ci sarebbe la psicologia dietro la scelta dei colori preferiti che finiscono per influenzare il nostro modo di vestire. Quando optiamo per un outfit e ne scartiamo un altro, quando compriamo abiti sempre dello stesso colore o facciamo sempre gli stessi abbinamenti intendiamo comunicare qualcosa. Spesso non è ciò che le persone pensano, il significato dei colori sarebbe diverso rispetto a quanto immaginiamo. Le incomprensioni sono diverse. Prendiamo il nero, per esempio. Molti pensano che chi veste di nero sia un tipo oscuro, triste o che vive un momento di buio e dolore.

Gli esperti dicono che chi veste di nero ha una marcia in più. Alcuni anni fa, il quotidiano inglese The Indipendent aveva pubblicato una ricerca che dimostrava l’attrazione provata dai due generi per il sesso opposto vestito di nero.

Oltre l’immaginario della lingerie total black, anche l’abito nero ai colloqui di lavoro otterrebbe grande approvazione. Il nero è un colore elegante, slancia la figura, da un tono di mistero e autorità. Attenzione agli scivoloni. Non dovremmo mai abbinare due tonalità di nero, i risultati sarebbero pessimi. La qualità dei vestiti dovrebbe essere elevata. I vestiti sciatti di colore nero si notano moltissimo e a una cerimonia o a una festa potremmo fare una pessima figura.

Ecco perchè gli esperti dicono chi veste di nero avrebbe un lato misterioso molto attraente sia per gli uomini che per le donne.

Quando usare il colore rosa

Se stiamo pensando a 3 colori che stanno bene insieme non dovremmo sottovalutare il rosa, indicato dagli esperti come colore ideale per le situazioni delicate. Quando si usa il colore rosa? Quando siamo in cerca di empatia, quando abbiamo necessità di coinvolgere chi ci sta di fronte, sia in campo sentimentale che lavorativo. Se vogliamo ottenere complicità, entrare in sintonia o evitare un conflitto indossiamo qualcosa di rosa. Il rosa in versione tailleur è ottimo in ambito professionale. Indossare un vestito rosa con rivolti rossi potrebbe dare un tocco romantico al look per la serata. Se abbiamo organizzato un’uscita con le amiche, abbiniamo il rosa agli anfibi neri e a una giacca in pelle nera. Un outfit rock in questi casi ha sempre una marcia in più.

Secondo alcuni stilisti il rosa e il rosso non dovrebbero mai essere abbinati. Soprattutto quando il rosso è molto acceso. La regola direbbe che più è forte il rosso e più è sbagliato l’abbinamento. Misura e stile quindi risulterebbero fondamentali quando intendiamo osare. Sarebbe quello con il celeste, invece, l’abbinamento più sbagliato. In questo caso, infatti, la sobrietà andrebbe a farsi benedire e il look risulterebbe troppo sbilanciato.

Il colore della passione

Se dobbiamo scegliere 3 colori che stanno bene insieme non possiamo rinunciare al rosso. La donna in rosso soprattutto a lavoro è in grado di comunicare personalità, sensualità, aggressività. Anche se scegliamo di averlo indosso solo con un accessorio, una collana o un foulard, l’accenno di colore farà la differenza.

Per valorizzare il rosso utilizziamo tonalità chiare e neutre come quelle bianco ghiaccio o beige, sabbia o crema. Se indossiamo un vestito rosso scegliamo accessori neutri, se indossiamo colori pastello dovremmo essere aggressivi con foulard e sciarpe. Anche se Natale e Capodanno sono le feste in cui il colore rosso domina, anche le altre sere dovrebbero essere considerate importanti. Appuntamenti galanti, cene di lavoro, ritrovi con amici, questo colore è in grado di comunicare che siamo attraversando un bel momento della nostra vita e siamo carichi di energia.

Gli esperti dicono che chi veste di nero è attraente. Abbinare con rosa e rosso?

Gli errori che possiamo evitare abbinando i colori dei vestiti non sono elencati in un manuale. Il colpo d’occhio ci aiuta. Vedere un capo rosso insieme a uno verde o blu non è il massimo. Vedere il nero abbinato al marrone non ci fa impazzire. Quando poi questi colori si mischiano con le fantasie il disastro potrebbe essere vicino. Il nero va d’accordo con il rosso e il grigio, il bianco con il beige e l’arancione, il giallo è interessante insieme al viola.

I capi in pelle nera o in pizzo nero possono essere abbinati tranquillamente con borse o scarpe rosa. Completo rosso con scarpe, borsa e occhiali neri è un look ottimo per l’inverno, mentre per un’occasione formale gli accessori sarebbero più adatti con un colore panna. La magliettina rosa con i pantaloni rossi darebbero un segnale di positività, il rosso da energia e il rosa sensibilità. A prescindere dall’opinione di alcuni stilisti, se ce la sentiamo e vogliamo essere ottimisti e aperti alla vita dovremmo provare questo accostamento cromatico.