Quali sarebbero i rischi per la salute nei rapporti occasionali non protetti

Partiamo con l’approfondire cosa sia questa pratica e perché sia così diffusa. Si tratta di una vera e propria attività, intesa da molti come uno sport o come una forma di autoaffermazione narcisistica. Essa si innesta in personalità generalmente prive di freni inibitori o apparentemente rigide e molto severe verso il prossimo. La caratteristica dominante è che dovrebbe condurre agli stessi piaceri dell’unione carnale che si pratica nella coppia. Il tutto, però, con il vantaggio dell’assenza di legami e responsabilità, nonché delle implicazioni emotive che la prima comporta. Inoltre, fonda su un accordo tacito caratterizzato dall’assenza di aspettative reciproche, di coinvolgimento affettivo e di romanticismo. Qualora, dunque, si fosse inclini a seguire gli istinti, è bene conoscere i possibili effetti che detti incontri potrebbero avere sulla salute fisica e mentale.

Le implicazioni sulla salute mentale

Alcune persone vi si dedicano saltuariamente, mentre altre più frequentemente, incontrando uno o più partner nello stesso frangente temporale. Talvolta, se ne sottovalutano le conseguenze trasversali. Ciò in quanto anche chi lo pratica a cuor leggero, può subirne con il tempo dei contraccolpi sulla sfera psichica. Si sarebbero registrati infatti, effetti collaterali quali: stress, ansia, carenza di autostima, depressione. In altri casi, aumento dell’uso di alcool e fumo. Ma, a parte le ricadute mentali, soffermiamoci su quali sarebbero i rischi reali e concreti per la salute fisica degli avventori. Ebbene, attraverso questo sarebbe possibile contrarre alcune malattie, quali: Clamidia, MTS, Herpes Genitale, HPV, Gonorrea, HIV, Tricomoniasi e Sifilide. Inoltre, i rapporti che avvengono con tale modalità possono favorire l’insorgenza di infezioni varie.

Quali sarebbero i rischi per la salute con rapporti occasionali non protetti

Va precisato che le indicate infezioni e virus colpiscono prevalentemente coloro che hanno rapporti non protetti e frequenti con più partner. L’unico sistema efficace di prevenzione è il preservativo o altri contraccettivi come, ad esempio, la diga dentale. Per alcuni tipi di virus, tuttavia, è sufficiente il semplice contatto con la pelle. Si pensi all’Herpes Genitale e ai Cardilomi. Uno dei maggiori rischi connessi potrebbe essere che in molti casi la persona infetta sia del tutto asintomatica. Pertanto, detti comportamenti espongono, talvolta, il partner inconsapevole a rischi per la salute. Infine, qualunque terapia praticata da uno dei partner deve essere estesa all’altro per evitare l’effetto ping pong.