La chiusura prima e le misure restrittive poi di palestre e piscine hanno messo in crisi gli italiani per quasi due anni. Senza distinzione di sesso o di età, ci siamo ritrovati in milioni a doverci inventare allenatori di noi stessi. Per fortuna ci sono realtà come ProiezionidiBorsa che forniscono suggerimenti grazie agli articoli di consulenti ed esperti del settore. Oggi, ad esempio vedremo gli esercizi che gli italiani non fanno mai ma permettono di perdere chili aiutando cuore e cervello. Nonostante molti siano ancora scettici, possiamo tranquillamente allenarci anche da casa con esercizi semplici ma assolutamente adatti alle nostre esigenze.

Partendo dai glutei

Un bel fondoschiena non è più assolutamente una prerogativa delle donne, che invece a loro volta lo ammirano anche nei maschietti. Adesso che la stagione lo permette ancora, camminare a passo svelto è il primo modo di rassodare il sedere. Se poi abbiamo la possibilità di affrontare dei percorsi misti con dei saliscendi, ancora meglio. A patto però di non soffrire di schiena, ginocchia o caviglie. Parliamo di suggerimenti ovviamente rivolti sempre a Lettori dal fisico integro. Fermandosi poi magari nei parchi o nelle zone verdi, approfittando di scalini e panchine per effettuare degli step.

Ma se preferiamo fare tutto da casa, ricordiamo che con l’aiuto di un materassino, possiamo effettuare il classico crunch, flettendo le gambe e sollevando il bacino. Un esercizio che da fermi ci permette di attivare velocemente il tono muscolare, magari ascoltando anche un po’ di musica di atmosfera.

Gli esercizi che gli italiani non fanno mai ma permettono di perdere chili aiutando cuore e cervello

Questo modo scorretto di camminare e correre può provocare dei danni permanenti al nostro fisico, approfittiamo per analizzarlo. C’è una zona del corpo che da autodidatti difficilmente curiamo se non siamo dei tecnici ma degli sportivi anche dilettanti. Ci riferiamo ai “dorsali”, quelli che concorrono alla definizione dei famosi atleti o attori larghi come “armadi”. Eppure, in qualsiasi attività e lavoro che facciamo questa zona del corpo è spesso sollecitata. Pensiamo anche solo a un lavoro davanti alla scrivania o davanti al tablet. Non mantenere elastici questi muscoli può significare anche rovinare la postura e provocare dolori dal collo fino alla zona lombare.

Ecco, allora che posizionando sempre il nostro tappetino per terra, possiamo fare questo tipo di esercizio:

disponiamoci a pancia in giù, mantenendo però sollevate che parallele le gambe;

iniziamo un lavoro sulle braccia, spostandole lateralmente in fase di apertura e chiusura. Un po’ come se ci ritrovassimo a cercare di battere le ali In un volo improvvisato;

nel limite del possibile, cerchiamo di mantenere anche la parte alta del busto verso il collo leggermente sollevata;

lasciamo le mani aperte.

Consigliamo di effettuare questo esercizio con assoluta moderazione e per gradi. Soprattutto se non abbiamo un allenamento specifico alle spalle. È bene ricordare infatti che molte persone si stufano praticamente prima ancora di iniziare e rinunciano all’attività molto presto.

