Sono moltissime le famiglie che non possono fare la spesa al supermercato tutti i giorni. È per questo motivo che spesso si tende ad acquistare una piccola scorta di prodotti freschi da conservare in frigo, in particolare frutta e verdura. Il metodo di conservazioni di simili prodotti facilmente deperibili, è estremamente importante al fine di evitare inutili sprechi di cibo e denaro. Allora per conservare frutta e verdura in frigo senza muffa è questa la soluzione ideale ed economica che è possibile adottare.

Ridurre al massimo gli sprechi per risparmiare tempo e denaro

Fare la spesa è una impresa piuttosto faticosa per molti risparmiatori che devono conciliare gli orari lavorativi con quelli di figli e altri impegni vari. Ecco perché molto spesso si dedica a questa operazione un giorno stabilito della settimana al fine di fare scorte alimentari per l’intera famiglia. In questi casi, è frequente ritrovarsi il frigo pieno di frutta e verdura che si tenderà a conservare per diversi giorni. Come fare per evitare che insalata, ortaggi, frutta di stagione e tanto altro non marcisca in frigo? Alcune soluzioni per ortaggi estremamente delicati le abbiamo proposte nell’articolo “I fantastici trucchi per conservare sedano e prezzemolo sempre freschi in casa”. Nel caso di altre verdure o della frutta, è possibile seguire anche altri metodi casalinghi piuttosto efficaci.

Per conservare frutta e verdura in frigo senza muffa è questa la soluzione ideale

Chi ama un’alimentazione ricca di vegetali, sa bene quanto sia importante optare per il chilometro zero o per prodotti biologici. A tal proposito, è bene sapere che esistono dei metodi molto semplici per capire se frutta e verdura sono biologiche. Che si tratti di prodotti provenienti da grandi coltivazioni o dal contadino del paese, alcuni accorgimenti sono sempre piuttosto utili nella conservazione del prodotto.

Per prima cosa, quando si ripone la frutta o la verdura in frigo è bene sempre toglierla dalle buste in plastica nelle quali spesso si ripongono al supermercato. La plastica, benché biodegradabile e compostabile, non offre la corretta traspirazione e potrebbe favorire la proliferazione di muffe. Meglio avvolgere i prodotti con un sacchetto di carta, di stoffa riutilizzabile oppure con un semplice strofinaccio in cotone. Una alternativa, invece, potrebbe essere quella di disporre nei cassetti appositi dei fogli di carta assorbente di modo che l’umidità eccessiva venga immediatamente assorbita. Questi semplici sistemi garantiscono una vita più lunga ai propri ortaggi e un notevole risparmio sulla spesa alimentare.

