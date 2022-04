Il corpo umano è fatto da un insieme di meccanismi molto complessi, che si tengono in grande equilibrio. È facile che, con il passare degli anni, questo equilibrio un po’ venga a mancare. Per questo motivo è molto importante tenersi sempre sotto controllo, soprattutto quando si avvertono alcuni disturbi.

Un fastidioso problema

Alcuni fastidi, piuttosto che da problemi interni, partono da alcune cattive abitudini. Alcune persone amano molto i tacchi alti. Eppure, portare tacchi di 7 cm e averli quasi sempre ai piedi potrebbe procurare non pochi fastidi. Non a caso gonfiore e pesantezza ai piedi, ma anche vene varicose, potrebbero dipendere proprio da questo problema. Per questo motivo è importante portare delle scarpe con tacco corretto. Inoltre ci sono gli esami clinici da fare a 40 anni e oltre, molto importanti per la salute.

Proprio nell’ambito della prevenzione, gli esperti di Humanitas consigliano degli esami da fare. Sia per gli uomini che per le donne, in ogni fascia d’età ce ne sono alcuni caldamente consigliati. Non bisogna attendere di diventare anziani, per chiedere questi esami. Si può cominciare in genere già a partire dai 40 anni, confrontandosi col proprio medico.

Gli esami clinici da fare a 40, 50 e 60 anni per avere una salute di ferro e scongiurare le malattie

I controlli sulla salute sono soprattutto indicati nei cambi di stagione, come durante la primavera e l’autunno. Gli uomini dovrebbero sottoporsi prima dei 40 anni a un controllo dei testicoli. Soprattutto per vedere se ci fosse un problema di seminoma, il più diffuso tumore ai testicoli. Anche un controllo sui nei e macchie della pelle è auspicabile.

Tra i 40 e i 50 anni, oltre ai precedenti esami, converrebbe tenere sotto controllo il colon. Una colonscopia sarebbe auspicabile, soprattutto se vi fossero casi in famiglia. Anche la prostata va monitorata ogni due anni. Si aggiungano gli esami del sistema cardiovascolare, per vedere se tutto è nelle giuste condizioni.

Dopo i 60 anni la salute va monitorata di più. Aumenta il rischio di tumore e di malattie cardiovascolari.

I controlli per la donna

Per la popolazione femminile, prima dei 12 anni, sarebbe opportuno eseguire il vaccino contro il papillomavirus. Verso i 25 anni, un controllo per eventuali tumori alla cervice uterina. Dopo i 30 anni, una ecografia mammaria per eventuali problemi e da ripetere ogni anno.

Tra i 40 e i 50 anni bisogna tenere sotto controllo ovaie e utero. Verificare il cuore con un ECG sotto sforzo e monitorare la pressione arteriosa. A questi si aggiunga il controllo dei nei e delle macchie della pelle.

Superati i 50 anni, bisogna monitorare la situazione del colon e continuare gli esami precedenti. Insorta la menopausa, va controllata anche una possibile comparsa di osteoporosi, con esami appositi.

Dopo i 70 anni aumenta il rischio di tumori e problemi cardiovascolari. Una situazione da tenere sotto controllo costante.

La salute è una conquista, che si fa anche attraverso la prevenzione.

Lettura consigliata

Per dissipare la tensione del collo e prevenire il torcicollo ecco 2 facili esercizi della tradizione yoga