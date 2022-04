La nostra società è riconosciuta come una società stressante. Siamo in continuo movimento e presi da tanti stimoli diversi, che molto spesso creano tensioni. Queste si accumulano in particolare in alcuni punti come la cervicale. Nascono così forme dolorose, che danno vita al torcicollo.

Come nascono le tensioni nel corpo

Se ognuno di noi per un attimo si concentrasse sulla zona del collo, probabilmente scoprirebbe delle tensioni nascoste. Queste possono derivare da una postura scorretta mentre si dorme, forse dovuta a un cuscino troppo alto. Potrebbero dipendere anche dal fatto che serriamo spesso i denti, creando tensione nel collo. Anche certi tipi di lavoro, come lo smart working, portano a muovere poco la testa, fissa sempre sullo schermo del computer.

Accumulare perciò tensioni, non solo nella zona del collo, ma anche in altre parti del corpo, è abbastanza frequente oggigiorno. Naturalmente quando si è giovani, si hanno molte più possibilità di fare una vita attiva. Le cose cambiano quando si va avanti negli anni e si crea anche una certa stanchezza. Il corpo ha meno voglia di reagire e si preferiscono quelle posizioni standard, che sono comode e tranquille. Questa mancanza di movimento, però, porta inconsapevolmente ad irrigidire alcuni muscoli, creando a volte dolore. Vediamo come fare per dissipare la tensione del collo e ritrovare una giusta elasticità.

Questioni di torcicollo

Come dice la stessa parola, con il torcicollo non si riesce a girare la testa. Questo tipo di problema è legato sia a contratture muscolari, sia a patologie della colonna vertebrale. I motivi scatenanti di un torcicollo possono essere dei semplici sbalzi di temperatura, delle posizioni scorrette o movimenti bruschi.

Per dissipare la tensione del collo e prevenire il torcicollo ecco 2 facili esercizi della tradizione yoga

I rimedi contro il torcicollo sono vari. Si potrebbe partire dal fare una doccia tiepida. Infatti, il massaggio del getto d’acqua e il calore aiuterebbero a lenire il dolore.

Anche piccoli movimenti e controllati possono aiutare ad alleviare il problema. A questo scopo, eccone due della tradizione yoga. Molto semplici da eseguire e non richiedono alcuna conoscenza particolare.

Mobilizzazione delle spalle

Ci mettiamo in piedi e inspirando, solleviamo le spalle. Poi espirando lasciamo cadere le spalle con dolcezza. Basta eseguire l’esercizio 5 volte. La cosa importante però è rilassarsi e non eseguire l’esercizio forzando. Altrimenti si creerebbero quelle tensioni, che invece si cerca di eliminare.

Torsione e mobilizzazione della testa

Con il secondo esercizio, ci sediamo su una sedia con la schiena dritta, ma rilassata. Giriamo la testa verso destra, tenendo il mento parallelo al pavimento. Allo stesso tempo espiriamo. Senza forzare ritorniamo con la testa nella posizione di partenza, questa volta inspirando.

Eseguiamo allo stesso modo l’esercizio verso la parte sinistra. Se si avesse un lato dolorante, bisognerà fermarsi al primo sentore di disagio o di dolore.

Questi due esercizi sono molto validi in senso preventivo, per evitare la rigidità del collo e mantenerlo giovane.

Approfondimento

Per una vita serena, senza ansia o preoccupazioni ecco un semplice esercizio del celebre monaco buddista Thich Nhat Hanh