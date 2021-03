Gli errori che tutti facciamo con la pulizia del viso fai da te che potrebbero compromettere la nostra bellezza

Prendersi cura della propria pelle è un gesto d’amore verso noi stessi, che dovremmo compiere quotidianamente al fine di avere una pelle giovane e fresca più a lungo possibile.

Ormai è ben risaputo che molti di noi si prendono cura della propria pelle anche con rimedi fai da te. Con l’utilizzo di prodotti naturale e intrugli creati su misura nella propria cucina. Niente di meglio! Però per fare ciò è sempre buona norma documentarsi e far riferimento a più fonti accertate, prima di arrecare danni irreversibili al nostro abito permanente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Gli errori che tutti facciamo con la pulizia del viso fai da te

Per mantenere un viso fresco uno dei primi gesti che effettuiamo è la pulizia del viso. Infatti inseguito a questo trattamento la pelle è più luminosa, ma anche più ricettiva all’applicazione di principi attivi provenienti da creme e sieri. Ci sono tuttavia degli errori che commettiamo quotidianamente quando ci prendiamo cura della nostra cute. Vediamo quali.

Non risciacquare i prodotti struccanti

Quando applichiamo sul nostro viso acque micellari, latti detergenti e detergenti bifasici al fine di struccare la nostra pelle, è necessario subito dopo risciacquare la pelle del viso. Serve per evitare che i tensioattivi presenti all’interno di questi prodotti permangano sulla nostra cute e siano causa di pruriti e comparsa di allergie e rossori.

Detergere la pelle una volta al giorno

La pelle va detersa, due volte al giorno, sia la mattina appena svegli che la sera prima di andare a letto. Durante la notte la nostra pelle rilascia sostanze di scarto e sebo, pertanto la mattina successiva è bene detergere la pelle. La sera prima di coricarsi, sia se si è truccati che non, è importantissimo detergere la pelle al fine di eliminare sporco e smog e sebo in eccesso presente sulla cute.

Non eliminare il make up waterproof

Per eliminare interamente questa tipologia di make up è necessario insistere un pochino in più. Evitare di strofinare gli occhi e le labbra in maniera eccessiva per evitare la formazione di rughe e sottoporre la pelle ad uno stress prolungato. Il consiglio per evitare tutti questi inconvenienti è quello di utilizzare un prodotto bifasico, costituito da una parte oleosa e una acquosa.

Evitare l’uso di acqua troppo calda o troppo fredda

Evitare di risciacquare il viso con acqua troppo calda o fredda. Questo potrebbe causare uno stress eccessivo alla pelle. Tuttavia un leggero cambio di temperature permette una ginnastica vasale che è un toccasana per mantenere allenati i nostri vasi sanguigni.

Usare il classico sapone o saponetta per le mani

Questo è un vero e proprio danno per la pelle. Le saponette per le mani hanno formulazioni troppo aggressive per la pelle del viso. Utilizzarli sulla pelle del viso causerà eccessiva secchezza, screpolatura e formazioni di ragadi.

Utilizzare sempre gli stessi cosmetici

I cosmetici vanno sostituiti anche in base alle stagioni. Un cosmetico più cremoso e corposo ci protegge dalle temperature fredde, ma utilizzarlo in periodi eccessivamente caldi potrebbe causare la comparsa di pelle grassa e impurità.

Abbiamo visto quali sono gli errori che tutti facciamo con la pulizia del viso fai da te che potrebbero compromettere la nostra bellezza.

Un ultimo consiglio è quello di fare almeno due volte l’anno una pulizia professionale.

Approfondimento

È questo il metodo per avere una pelle luminosa e pulita che spopola sul web