Pelle pulita e luminosa con un semplicissimo metodo a costo zero. Struccare è la parola d’ordine all’interno della skincare routine.

Eh già, basta davvero così poco per avere una pelle perfettamente pulita e luminosa. Un’azione troppo spesso sottovalutata, ma che cambia di gran lunga la salute della nostra pelle.

È questo il metodo per avere una pelle luminosa e pulita che spopola sul web, la prima e fondamentale azione di cura della pelle.

Struccarsi permette di rimuovere tutto ciò che è stato accessoriamente applicato sulla pelle. Ma anche di rimuovere smog e sporco derivanti dall’esterno, oltre che di portare via dalla nostra pelle residui di sebo che la rendono unta e poco gradevole.

Ci sono diversi metodi per struccarsi e anche e soprattutto molti prodotti. Uno step fondamentale è quello di scegliere il prodotto più adatto a noi.

Salviette struccanti: un consiglio è quello di ricorrere a quest’oggetto solo se necessario. Le salviette struccanti sono un metodo di rimozione del make up blando, quasi nullo che elimina i residui più grandi ma rilascia i pori intrisi di prodotto. Difatti la pulizia attuata dalla salvietta è una pulizia superficiale.

Acqua micellare: è un composto perfetto per eliminare i make up più leggeri. Ma attenzione a risciacquare il prodotto dopo averlo applicato, anche se la dicitura in etichetta riporta il contrario. L’acqua micellare è ricca di tensioattivi che fanno male alla pelle se vi restano. Per lo struccaggio di labbra e occhi preferire quella bifasica, che è mixata con un olio ed è utilissima anche per la rimozione di make up waterproof.

Latte detergente: questo prodotto è un composto più cremoso e delicato adatto a tutte le tipologie di pelle. Può essere applicato direttamente sul viso e massaggiato con movimenti circolari fino al completo assorbimento. Anche in questo caso risulta fondamentale risciacquare. È possibile applicarlo anche con un pad di cotone.

Ulteriori consigli

Un’alternativa naturale per effettuare questa azione di rimozione, ma da preferire solo in casi di estrema necessità, è l’utilizzo di olio d’oliva o olio di cocco. È importante non abusare di questa variante, in quanto è molto grassa e di difficile rimozione. Se non ben lavato potrebbe rendere la pelle grassa e impura.

