A chi non è capitato di ritrovarsi delle macchie di muffa sui vestiti? Ammettiamolo, è tutto tranne che una bella sensazione.

La muffa, peraltro, è nota per essere nociva per la salute. Può causare, infatti, allergie a livello respiratorio, soprattutto a chi soffre già di asma o di altri problemi respiratori.

Essa è spesso causata dall’elevato grado di umidità che abbiamo in casa e negli armadi dove riponiamo i nostri capi.

Chi pensa che non ci siano rimedi sbaglia, la soluzione può essere più semplice di quello che si possa pensare.

Infatti, in pochi sanno che per eliminare le macchie di muffa dai vestiti bastano ingredienti semplici che il più delle già abbiamo in casa.

Se abbiamo di fronte a noi dei tessuti di lana, come sciarpe o maglioni, avremo semplicemente bisogno di acqua, sale grosso e limone.

Questo è uno dei rimedi più semplici, se vogliamo eliminare la muffa dai tessuti senza ricorrere alla candeggina.

Riempiamoci una bacinella e giriamo il tutto fino a che il composto diventerà omogeneo per poi immergervi il nostro capo.

L’immersione non deve durare più di 10 minuti.

Infine mettiamo l’indumento in lavatrice e facciamolo asciugare al sole.

Questo perché l’esposizione alla luce del sole ha un effetto smacchiante e aiuta ad eliminare le macchie, anche quelle di muffa.

Possiamo in alternativa munirci del tea tree oil, l’olio essenziale dal maggior potere antimuffa.

Basterà aggiungere qualche goccia di olio essenziale di tea tree e in lavatrice o all’acqua dove teniamo a mollo i vestiti.

Se abbiamo dei tessuti molto resistenti possiamo lasciarli a mollo o lavarli in acqua ad alte temperature.

Infatti il calore aiuta a rimuovere le macchie di muffa.

A nostra preferenza possiamo aggiungere il sapone di Marsiglia che è anche un ottimo rimedio per rimuovere le macchie dai tessuti.

