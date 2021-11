Non sempre è facile trovare qualcuno che sia sincero. La sincerità è la capacità di non nascondere qualcosa, di dire possibilmente la verità o comunque ciò che si pensa. Alcuni lo fanno senza peli sulla lingua e altri, invece, in modo più diplomatico. Ci sono anche quelli che preferiscono divagare o dire altro, ma non la verità. Tutte queste tipologie di persone corrispondono anche ad alcune inclinazioni dei segni zodiacali, alcuni anche inaspettati. Difatti, sarà una sorpresa per tutti perché sono questi i segni più sinceri dello zodiaco che non giocano con le parole.

Un piccolo dubbio nel cuore

Fidarsi di qualcuno e raccontare i nostri pensieri più profondi non è facile. C’è sempre un piccolo dubbio nel profondo del cuore, con la paura di non aver fatto bene a confidare qualcosa a qualcuno. Valutiamo spesso se siamo stati o meno troppo creduloni per aver accolto per buono ciò che ci dicevano gli altri. In effetti, a volte è difficile capire se chi sta parlando sia sincero o meno.

La psicologia dei segni zodiacali ci potrebbe venire in aiuto. Ogni segno ha un suo modo di fare e di relazionarsi agli altri. Vediamo, allora, quali sono i segni più sinceri e quelli che comunicano senza nascondere nulla o quasi. Inoltre, quali preferiscono essere più diplomatici e quelli che rispondono per compiacimento.

Sarà una sorpresa per tutti perché sono questi i segni più sinceri dello zodiaco che non giocano con le parole

Alcuni segni sono i più sinceri: Scorpione, Vergine, Ariete e Sagittario. Lo Scorpione è così di carattere, quando parla dice ciò che pensa senza mezze misure. A volte sembra che manchi di tatto, che faccia male, ma è fatto così. La Vergine è piuttosto intellettuale e che non tradisce i suoi principi di verità. Il Sagittario e l’Ariete, anch’essi sono abbastanza diretti e non si nascondono dietro le parole.

I segni quasi sinceri

Il Leone, la Bilancia, il Capricorno e l’Acquario credono nella sincerità, ma sono più diplomatici. Cercano di comunicare le cose senza toccare la sensibilità altrui. Ne viene fuori un “dire non dire”. Alla fine non si capisce bene cosa vogliano comunicare. La persona resta nel dubbio.

Infine, vi sono i segni che fanno credere agli altri ciò che vogliono. Sono per la filosofia,0 non del tutto sbagliata, di non impelagarsi in inutili discussioni. Così per tagliare corto semmai rispondono sempre di sì, oppure rispondono ciò che piace all’altro. Questi segni sono i Pesci, il Toro, il Cancro e i Gemelli.

Queste descritte sono naturalmente delle tendenze che la vita potrà cambiare in meglio o in peggio.

