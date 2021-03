Oggi vogliamo parlare di tre libri. I libri così come i film sono sempre portatori di un messaggio. In questi tre libri il messaggio che si offre è l’ironia e il sorriso. Questo momento così infinitamente difficoltoso ha bisogno di messaggi positivi che aiutano l’umore e trattengono l’anima dentro una prospettiva luminosa. Ecco il messaggio per il buonumore, tre libri da non perdere assolutamente.

Libri da amare

“Che la festa cominci” di Niccolò Ammaniti

Raccontiamo di tre libri da amare subito. Il primo dello scrittore Niccolò Ammaniti è incentrato nel raccontare una grande festa che si vuole sia ricordata nel tempo. Un evento mondano della Repubblica. Questo è il messaggio per il buonumore tre libri da non perdere assolutamente. Si può immaginare che alla festa partecipino chirurghi estetici, cuochi bulgari, battitori neri reclutati alla stazione Termini, attrici ed elefanti. Tutto questo ci fa immaginare che sarà difficile che l’atmosfera resti seria. La bella comicità dello scrittore coglie ogni difetto e virtù di questa epoca. Restituendo uno studio della realtà in chiave ironica.

“Ho sposato il mondo” di Elsa Maxwell

La scrittrice di questo libro è stata per due generazioni la confidente dei più celebri nomi della società, del cinema, della politica e dello spettacolo del XX secolo. Con stile pungente racconta in questo libro, con un tocco preciso e ironico una vita meravigliosa. Una donna che dal nulla creò la figura ancora sconosciuta dell’organizzatrice di eventi. Questo libro ci accompagna a conoscere debolezze e vizi non conosciuti di alcuni personaggi importanti. Si resterà incollati al racconto nelle varie storie, sorridendo.

“I love shopping” di Sophie Kinsella

Racconta di una giornalista che dalle colonne di un importante giornale londinese consiglia i possibili modi per risparmiare e come investire al meglio. È una donna brillante e determinata. La sua passione è lo shopping che è una vera e propria dipendenza. Anche se i suoi conti sono in rosso non riesce a fermarsi. Il libro di Sophie Kinsella è brillante e acuto. Le situazioni paradossali che vengono raccontate sono esilaranti. È un libro che descrive tutti noi con il conto in rosso e la corsa ai saldi per comprare di tutto.

C’è un bisogno profondo di ironia e di ridere per ricaricarsi. Il consiglio è di leggere questi tre libri da amare subito. Hanno un messaggio per il buonumore, tre libri da non perdere assolutamente.