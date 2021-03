La polvere è un incubo. Dopo aver spolverato è ancora lì, più compatta e presente di prima. Insomma, la maggior parte delle volte in cui si spolvera, si avverte la sensazione che il proprio lavoro sia stato vano, inutile. Senza contare il tempo perso. Quante ore la settimana ci vogliono per spolverare tutta casa? E non si intendono solo i piani a vista… ma anche gli angoli più nascosti.

La verità è che spolverare non dà soddisfazione, non è divertente (senza contare i rari casi che si divertono a farlo, ma sono davvero pochi) e ruba un sacco di tempo. Ma esiste una soluzione per evitare questa prassi? Forse sì.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco come fare per non stressarsi quando si spolvera.

Le basi: cos’è la polvere e da cosa è costituita

Anche chi pensa di non essere interessato a questo punto, dovrebbe soffermarsi a leggere. La polvere è un termine generico utilizzato per definire i residui presenti su ogni superficie possibile. Ma da cosa è costituita esattamente? La risposta non è piacevole, l’avvertenza è dovuta.

La polvere presente in casa è formata da residui di ogni tipo: pelle umana o di animali, peli, capelli, alimenti, sporco derivante dall’esterno, acari con feci al seguito… insomma, leggendo queste cose forse la voglia di spolverare aumenta.

Ma tornando al tema principale, ecco come fare per non stressarsi quando si spolvera.

Una buona idea è quella di comprare un robot aspirapolvere per i pavimenti. Sono indipendenti e penseranno loro a pulire. Sono molto comodi, soprattutto per l’igiene quotidiana, e mentre lui pensa al pavimento, ci si può dedicare ad altre attività. Sarà più o meno come suddividere le faccende domestiche con un’altra persona.

Accessori magici

Questi accessori riducono la fatica e ottimizzano il risultato. I panni elettrostatici, ad esempio, attirano la polvere, evitando di dover ripassare due volte sullo stesso punto. Inoltre trattengono lo sporco, che così non si perderà di nuovo nell’aria.

Un altro oggetto fantastico per le pulizie è la spugna magica. È una vera e propria spugna che, strofinata o tamponata sullo sporco, lo cancella, proprio come farebbe una gomma di cancelleria. Così, i muri sono salvi e l’imbiancatura si può rimandare.

I robot che lavano i pavimenti da soli

Un’altra chicca per rendere le pulizie meno stressanti è il robot lavapavimenti. Esistono modelli che comprendono in un unico pezzo, oltre la lavapavimenti, anche l’aspirapolvere. Utilizzano un getto spray e spesso sono anche silenziosi. Meglio di così!