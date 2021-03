L’Italia è un meraviglioso paese, con un gran numero di prodotti tipici. Alcuni sono stati inventati qui, altri invece sono stati importati (come il babbà, sorprendentemente). Ma in ogni caso, la ricchezza culturale culinaria non ci manca proprio.

Tuttavia siamo anche un popolo dalla mentalità aperta, che non si fa problemi a provare piatti che vengono dall’estero. Tra questi troviamo ad esempio il mango e l’avocado, il primo di origine indiana ed il secondo sudamericana.

Essi sono molto apprezzati dal pubblico italiano: pensiamo ad esempio a come l’avocado si accompagna bene al sushi. Ed in futuro, le vendite potrebbero aumentare ancora. Vedremo che questo è l’incredibile motivo per cui tutti stanno comprando mango ed avocado.

Il clima

Come tutti sappiamo, il nostro pianeta sta soffrendo a causa dei cambiamenti climatici. Incremento delle temperature, scioglimento dei ghiacciai, ed aumento del livello del mare sono le conseguenze più visibili. Ed uno dei settori che ha sentito più fortemente questo cambiamento è l’agricoltura. Terreni una volta coltivabili stanno diventando più aridi, mentre molte coltivazioni si stanno spostando in nuove zone.

Proprio quest’ultimo punto è ciò che ci interessa: già, perché anche l’Italia ora sta diventando un produttore di cibi tropicali. Il mango e l’avocado sono tra questi, e stanno avendo un grande successo.

Le nuove coltivazioni

Ovviamente, sono soprattutto le zone d’Italia più calde quelle che riescono ad accogliere queste coltivazioni tropicali. Quindi il Meridione, ed in particolare la Sicilia, stanno sfruttando l’occasione per trasformarsi in grandi produttori. I risultati sono stati eccellenti: le vendite vanno a gonfie vele, e le analisi sulle coltivazioni italiane indicano che i prodotti sono di altissima qualità. Per cui, pur essendo molto grave la condizione del nostro clima, c’è chi riesce a trovare un lato positivo, ed approfittarne per la gioia di tutti.

Questo è l’incredibile motivo per cui tutti stanno comprando mango ed avocado, che sorprende moltissimo. Questi prodotti stanno avendo un grande successo perché essi stanno diventando prodotti tipici italiani. Altro cibo di grande qualità che chissà, magari entrerà a far parte della nostra tradizione.