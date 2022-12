Gli antipasti di Natale perfetti per chi soffre di colesterolo alto: alcune idee buonissime

Un pranzo come si deve inizia dagli antipasti, ma cosa fare se si soffre di colesterolo alto? Niente panico perché ci sono quelli adatti anche a questa condizione e sono davvero buonissimi. Ecco alcune idee.

È tempo di viaggi e di spostamenti, anche solo per pochi giorni o in giornata. Ma alcuni rimangono fedeli alla tradizione e stanno raccogliendo tutte le idee per preparare un pranzo o una cena come si deve. Le feste non sono tali se non ci si riunisce a tavola con tutta la famiglia.

Molto interessante vedere in queste settimane il grande via vai nei negozi, l’acquisto di pensierini, di grandi regali oppure di piante per accontentare la nonna. Di sicuro, però, molta attenzione è riservata a quello che si può mangiare durante le feste.

Ma cosa fare se si soffre di qualche patologia? Innanzitutto, non bisogna farsi prendere dallo sconforto. Ci sono, ad esempio, gli antipasti di Natale perfetti per chi soffre di colesterolo alto. Quindi, tutti possono godersi le feste dal punto di vista culinario.

Gli esperti raccomandano di fare attenzione ad alcuni aspetti e avere qualche accortezza in più. In questo modo sarà possibile non avere il peso del “non posso mangiarlo” oppure “lo assaggio solamente”.

Gli antipasti di Natale perfetti per chi soffre di colesterolo alto: 3 idee da realizzare in famiglia

Oggi proponiamo 3 antipasti salutari per chi deve fare attenzione al colesterolo:

capesante al melograno: dopo averle lavate e spurgate, si mettono parti bianche e parti rosse in una padella con olio d’oliva, aggiungendo poi un po’ di vino bianco, sale e pepe; saranno poi da adagiare su un letto di lattuga oppure radicchio distribuendo a pioggia i chicchi di un melograno; crostini con salsa greca: per realizzarla basta grattugiare la polpa di un cetriolo (senza buccia e senza semini), schiacciare un po’ di aglio e unirli insieme; unire 125 g di yogurt greco con olio, sale e pepe; chips di cavolo nero: basta pulire, lavare e tagliare le foglie del cavolo, metterle su una teglia con carta da forno, mettere olio e sale e cuocere a 180° per una decina di minuti; ecco delle chips croccanti con una verdura di stagione.

Queste idee sono buone e saporite, ma anche molto salutari per chi deve stare un po’ attento. Inoltre, c’è un po’ di tutto: carboidrati, pesce e verdure.

I benefici

Unire il pesce al melograno è un toccasana molto prezioso. In questo modo si assumeranno omega 3 con tutti gli antiossidanti dei chicchi del melograno. Questa combinazione riuscirà a tenere nella norma il colesterolo cattivo.

Fibre, vitamine e minerali arriveranno in soccorso di chi ha questo tipo di problema anche con la seconda e la terza idea. Sono presenti, infatti, a volontà nelle verdure e nello yogurt. Sono tutti ingredienti adatti a preparare l’intestino per un primo piatto e poi un secondo e un dolce light.