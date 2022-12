Smartwatch da regalare a Natale: questi 5 sono i migliori per non spendere una fortuna

Negli ultimi anni gli smartwatch sono stati protagonisti di un vero e proprio boom e sono un regalo di Natale perfetto. Stiamo per scoprire i migliori 5 da regalare a chi ama fitness e tecnologia. 5 modelli a prezzo contenuto che hanno poco da invidiare ai top di gamma.

Natale si avvicina e in questi giorni moltissime persone sono alla ricerca del regalo giusto. Negli ultimi anni sono i regali tecnologici a farla da padrone, con gli smartphone e gli smartwatch a guidare la classifica degli acquisti. Oggi parleremo proprio di questi ultimi e scopriremo 5 incredibili modelli da scegliere se cerchiamo uno smartwatch da regalare a Natale. Costano poco e hanno funzioni e caratteristiche simili a modelli da molte centinaia di euro.

I migliori smartwatch economici

Iniziamo la nostra rassegna tra i migliori prodotti disponibili per chi cerca un orologio economico. Se vogliamo spendere al massimo 50 euro possiamo optare per l’Amazfit Neo o per il Watch Fit di Huawei. Il primo ricorda i vecchi orologi sportivi vintage ed è dotato di contapassi e di monitoraggio di battito e sonno. Il secondo ha un ottimo software, le classiche funzioni base di uno smartwatch e una forma decisamente sobria ed elegante.

Lo smartwatch più elegante in assoluto

Gli smartwatch oltre a essere sempre più diffusi sono un accessorio decisamente trendy e alla moda. Per questo sono un regalo perfetto per chi è attento all’eleganza e alle tendenze del fashion. Tra i modelli più belli esteticamente c’è sicuramente Amazfit GTS 4 Mini. Piccolo, sottile, elegante e munito di funzioni utilissime come GPS, monitoraggio delle funzioni corporee e compatibilità con gli assistenti vocali.

L’orologio smart perfetto per le persone sportive

Tra i nostri amici abbiamo sicuramente un appassionato di sport e fitness. Di solito queste persone sono decisamente esigenti quando si parla di funzionalità. Il regalo ideale per loro è il Watch GT 2 firmato Huawei. Il design è decisamente spartano e l’autonomia ottima. In più è uno dei più completi per quanto riguarda il monitoraggio dell’attività fisica e offre ben 15 programmi sportivi diversi.

Smartwatch da regalare a Natale: il migliore per qualità-prezzo

Se cerchiamo uno smartwatch incredibile per rapporto qualità prezzo il modello migliore è quasi sicuramente l’Amazfit GTR 4. Un orologio che ha praticamente tutto. Ci sono oltre 100 programmi sportivi, la possibilità di effettuare telefonate al polso e la compatibilità con Alexa. Il GTR 4 permette anche di ascoltare musica e ha un display di primo livello semplicissimo da gestire. Possiamo trovarlo facilmente online a meno di 200 euro.