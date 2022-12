Quanto costa andare in una capitale europea tra Natale e Capodanno viaggiando in treno o bus?

È ormai iniziato il countdown che porterà tutti alle festività di fine anno. Da domenica prossima fino all’8 gennaio per molti italiani sarà tempo o di partire o di tornare o di partire e tornare. Considerato che in questo periodo le spese da fare non si contano, come fare una vacanza all’estero spendendo il meno possibile?

Un classico delle festività di dicembre è costituito dal viaggio nelle capitali europee. Da Vienna a Londra, da Parigi a Budapest, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Tuttavia, i prezzi adesso non sono proprio quelli della bassa stagione, anzi. Come muoversi allora senza spendere un capitale e sfruttando le offerte degli operatori? Vediamo quanto costa andare in una capitale europea tra Natale e Capodanno con alcuni mezzi di trasporto.

Come muoversi a prezzi accessibili con il pullman

Tra i mezzi più economici per muoversi verso l’estero, ecco l’autobus. Flixbus, ad esempio, collega diverse capitali europee come Vienna, Parigi, Budapest o città rinomate come Barcellona.

Abbiamo simulato un viaggio Bologna-Barcellona (solo andata) con partenza giovedì 22 dicembre. La tratta meno costosa viene 65,98 euro mentre quella più veloce 89,99. Cambiando data, i prezzi per martedì 27 dicembre sono rispettivamente pari a 45,98 e 79,99 euro. Questi, infine, passano a 41,98 e 79,99 euro se la data di partenza diventa quella del 5 gennaio.

Vediamo invece i prezzi per andare a Budapest, immaginando una partenza da Roma. Se la data di andata fosse quella di venerdì 23, la tratta meno costosa viene 85,98 euro, mentre sale a 109,98 quella della più veloce. Immaginando di partire mercoledì 28, la tratta più economica è di 62,98 euro, che scende a 39,98 per chi vuole partire martedì 10 gennaio (sempre solo andata).

Quanto costa andare in una capitale europea tra Natale e Capodanno muovendosi in treno?

Cambiando mezzo di trasporto, con i treni Euronight di Trenitalia è possibile raggiungere Monaco, Vienna e Salisburgo partendo da Roma o La Spezia. Infatti, dallo scorso 11 dicembre il vettore ha collegato anche la Liguria (Genova e La Spezia) all’Austria e la Germania. Invece da Venezia sono disponibili ulteriori collegamenti notturni Nighjet con destinazione Vienna e Monaco, gestiti direttamente dalle ferrovie austriache OBB.

Il viaggio inizia la sera dall’Italia e ci si ritrova all’estero, a destinazione, il mattino seguente. Con i biglietti Smart (sezione Offerte Internazionali) è possibile viaggiare a prezzi vantaggiosi e lo sconto varia a seconda dell’offerta prescelte. Quella Smart offre prezzi più vantaggiosi ed è acquistabile fino a 7 giorni prima della partenza. Quella Smart2, invece, prevede uno sconto minore ma in compenso è acquistabile fino a 3 giorni prima. Inoltre dopo l’acquisto (ma prima della partenza) si può modificare data e ora di partenza, pagando una differenza. La prima offerta, invece, non è modificabile.

I posti a disposizione sono limitati e variabili in base ai gironi della settimana, treni e classe. Infine, i biglietti Smart e Smart2 non sono rimborsabili.

In chiusura invitiamo il Lettore a consultare tutti i termini, le disponibilità e le condizioni di viaggio previste dal vettore di turno al momento della Lettura.