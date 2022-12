A Natale ecco come viaggiare risparmiando prestando attenzione a questi consigli

Ecco il modo migliore per organizzarsi e partire durante le festività e godersi qualche giorno di meritate ferie in una località di villeggiatura invernale.

Le vacanze di Natale si avvicinano e con esse la voglia di partire per qualche bella meta di villeggiatura. Bisogna però evitare di sprecare le proprie risorse con acquisti sbagliati. Dopotutto questo è uno dei periodi più attesi dell’anno per vacanze e viaggi. Molte famiglie, nonostante la crisi, non hanno intenzione di rinunciare alla tradizionale settimana bianca. Proprio per questo ci sono diversi trucchi: a Natale ecco come viaggiare risparmiando e senza pesare sul conto corrente.

La cosa migliore da fare è sempre preventivare per tempo e con oculatezza le spese. La razionalità è la migliore arma che si possa avere per evitare di perdere risorse e tempo. Anzitutto, bisogna partire dalla finestra di prenotazione. Molti dicono che, per risparmiare, la cosa più giusta da fare è prenotare i vari biglietti con largo anticipo.

Ebbene, potrebbe stupire sapere che non è necessariamente così. Secondo varie analisi, tra cui quella di Adobe Analytics nel periodo tra il 2018 e il 2019, la migliore settimana per prenotare è la prima di dicembre. In quei giorni infatti l’equilibrio tra prezzi e qualità dell’offerta proposta raggiunge il rapporto migliore. Prenotare troppo tardi è ugualmente un problema: si rischia di trovare prezzi maggiorati pesantemente, anche del 10 per cento. Per quanto riguarda il giorno migliore per partire, sarebbe il 24 dicembre: l’opzione peggiore, invece, sempre per Adobe Analytics, è il 21 dicembre.

A Natale ecco come viaggiare risparmiando con questi trucchi

Attenzione poi ai piccoli costi extra che ci sono sempre durante un viaggio. Spese bancomat, pause caffè, eventuali pedaggi, tutto quello che non si calcola nel budget iniziale e che finisce nella voce varie ed eventuali. Occhio, perché sottovalutando questo spazio di libertà si finisce per rimanere senza soldi prima del previsto: si arriva a spendere anche 25-30 euro in più al giorno!

Sempre su questo tema, un’attenzione particolare va al cibo. Quanto si mangia e come? Si mangerà sempre al ristorante o si prevede di fare spesa e provvedere da sé? In hotel, le colazioni e i pasti in generale sono inclusi nell’offerta? Avere il controllo di questi aspetti è fondamentale per rimanere dentro il budget fissato. Lo stesso discorso va fatto anche per l’intrattenimento: cinema, mostre e quant’altro vanno calcolati prima o va loro assegnato un budget predefinito prima di partire.

Tenere d’occhio i costi che non sempre sono chiari

Un aspetto che non tutti considerano è l’assicurazione di viaggio. Si tratta di una spesa maggiore, ma il più delle volte necessaria, perché evita poi spese pesanti al ritorno a casa. Questo è particolarmente vero quando il viaggio può avere delle tappe più avventurose, magari in pista da sci.

Infine, un errore classico del viaggiatore inesperto è ignorare i servizi a pagamento aggiuntivi che alcuni hotel propongono. Per lanciare offerte più appetibili spesso si fanno pagare a parte cose come il WI FI, il deposito bagagli e molto altro.

Bisogna sempre leggere l’offerta fino in fondo, sia delle compagnie aeree che delle strutture ricettive, per avere il quadro chiaro di cosa si sta pagando e cosa invece non è compreso nel prezzo.