I modi di proporre quest’ortaggio sono davvero infiniti. La zucca si presta perfettamente tanto a preparazioni dolci che salate. Stupire tutti è più facile per chi conosce i piccoli trucchetti per esaltarne il sapore. Ma di certo gli amanti della zucca adoreranno quest’incredibile ricetta e non si tratta di pasta o risotti, ma di un dolce formidabile. Ecco dosi e procedimento per questo golosissimo dolce.

Ingredienti per questa ricetta vegana e senza burro

80 grammi di farina a piacere;

5 grammi di lievito istantaneo;

3 cucchiai di purea di zucca;

20 grammi di zucchero semolato;

un cucchiaino di olio di cocco (facoltativo);

sciroppo vegetale q.b.;

cannella q.b.;

fiocchi di sale q.b.;

cocco rapè;

burro di arachidi al cocco q.b.;

zucchero di canna q.b. per decorare;

latte q.b.;

mix di semi (facoltativo) q.b.

Una ricetta per chi è stanco di vellutate, paste o risotti alla zucca

Quest’ingrediente di stagione regala sempre ottime soddisfazioni. Basta trovare il giusto modo di rendere più interessante la classica zucca. Per esempio, è una ghiottoneria unica quest’aggiunta veloce che rende la pasta con la zucca davvero spaziale. Invece, per cremosissimi risotti gourmet basta aggiungere quest’ingrediente che tutti hanno in dispensa.

Chi, però, non ne vuole sapere di primi piatti alla zucca non può non conoscere questa ricetta che la trasforma in un dolcissimo fine pasto. Si tratta dei Cinnamon Rolls a base di zucca e cocco, perfetti anche per fantastiche colazioni. Ecco come prepararli in pochi passaggi e appena 20 minuti.

Sicuramente gli amanti della zucca adoreranno quest’incredibile ricetta e non si tratta di pasta o risotti

Bisognerà iniziare mescolando la farina scelta con il lievito istantaneo, la purea di zucca, zucchero, cannella, olio di cocco (facoltativo) e il latte. Per questa ricetta è consigliabile usare farine come quella di farro. Mescolare energicamente per dare consistenza all’impasto.

Quando diventerà di un bell’arancione vivo, spolverare un po’ di farina sul banco e stendere l’impasto a rettangolo. Ricavare delle strisce rettangolari abbastanza lunghe.

Quindi, stendere sopra dello sciroppo vegetale, cannella, zucchero di canna, qualche fiocco di sale, il cocco rapè e il burro di arachidi al cocco. Arrotolare le strisce su se stesse nel senso della lunghezza e collocare 2 o 3 Cinnamon Rolls in una tazzina di ceramica.

Volendo, è possibile aggiungere un mix di semi per decorare. Poi, infornare a 180 gradi per circa 15 o 18 minuti. Servire con dello zucchero a velo spolverato sopra.

