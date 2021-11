Ecco tornato l’autunno. Le giornate si stanno impietosamente accorciando e l’estate è ormai un vago ricordo. In casa si sente profumo di castagne arrosto, di piatti succulenti, più sostanziosi, per affrontare l’abbassamento delle temperature.

È anche il momento del cambio armadi, spesso rimandato per mancanza di tempo e concentrazione o perché ritenuta attività stressante. Nel cambio si può sempre creare dello spazio buttando, riciclando o donando i capi che non si intende indossare più. Un altro modo è quello di venderli a negozi fisici oppure on line e ricavarne un po’ di soldi. È l’occasione giusta, anche, per dare un’occhiata alle scarpe. Probabilmente ci sono quelle con le suole consumate, con delle macchie, graffi, cinghiette rotte o lacci da cambiare. Alcune possono essere un po’ sporche, altre hanno bisogno di una lucidata. Per tenerle “in forma” potremmo mettere dei calzini dentro o della carta appallottolata. Un sacchettino di silice nelle loro scatole assorbirà l’umidità per mantenerle meglio.

Proteggiamo dal freddo e dalla pioggia in modo semplice ed economico le nostre scarpe con qualcosa che abbiamo tutti in casa

Con l’arrivo del brutto tempo, dopo aver conservato le scarpe estive, si tirano fuori scarpe chiuse, scarponcini, francesine, stivali. Le scarpe basse, però, da ginnastica o footing, possono essere ancora usate per il tempo libero e lo sport. Un inconveniente mentre si va in giro, può essere rappresentato dalla pioggia improvvisa o da piccole pozzanghere. Ciò causa fastidio, malumore e la necessità di tornare a casa a cambiarci e asciugarci. Con le scarpe bagnate, di conseguenza, avremo i piedi freddi e umidi, rischiando pure di beccarci un raffreddore.

Un modo per evitare tali scocciature consiste nell’impermeabilizzare le calzature. In commercio esistono alcuni prodotti adatti. Ci sono infatti spray che spruzzati su scarpe scamosciate o di tela sintetica creano una barriera. Inoltre, si possono reperire delle cere per scarpe, usate anche per nutrire quelle in pelle liscia. Non sempre questi prodotti si possono trovare nei negozi. Capita, inoltre, di accorgerci che lo spray è finito quando lo cerchiamo per utilizzarlo. In questi casi, si può ricorrere ad un’azione di emergenza.

Ecco il rimedio

Nelle nostre case sono di solito presenti le candele profumate. Servono per neutralizzare odori sgradevoli oppure per aiutarci a rilassarci. Ci sono, poi, candele che accendiamo durante una cena romantica o per creare un’atmosfera più raccolta la sera. Per il nostro scopo ne basterà una bianca. A questo punto, prendiamo una scarpa e strofiniamo con la cera la superficie della tomaia. Dopo due o tre passate asciughiamo col phon a temperatura media e non troppo da vicino, in modo da non danneggiare la calzatura. Facendo così, proteggiamo dal freddo e dalla pioggia in modo semplice ed economico le nostre scarpe con qualcosa che abbiamo tutti in casa.