Alzi la mano chi ha voglia di almeno un piatto caldo e fumante con l’arrivo dell’autunno. Se poi esso prevede l’utilizzo d’ingredienti di stagione (magari anche biologici), la voglia quadruplica. Fra gli ingredienti più utilizzati nelle cucine italiane durante questo periodo dell’anno figura la zucca.

Magari molti non ne possono neanche più delle solite pennette con la zucca e vogliono un piatto più speciale senza rinunciare alla sua dolcezza autunnale. E allora ecco perché è una ghiottoneria unica quest’aggiunta veloce che rende la pasta con la zucca davvero spaziale già al primo boccone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Di cosa si tratta? Ma ovviamente del cacao, rigorosamente amaro e dal sapore super deciso. Ecco la lista della spesa per i più curiosi di quest’abbinamento. Ed ecco anche qual è l’ingrediente che tutti hanno in dispensa e rende gourmet il risotto alla zucca.

Ingredienti per gli spaghetti con zucca, guanciale e cacao amaro

400 grammi di spaghetti;

600 grammi di zucca;

cipolla q.b;

2 etti di guanciale;

cacao amaro q.b;

olio q.b;

sale e pepe q.b.

Come dare una nota rock al piatto con un ingrediente inaspettato

Perché proprio il cacao? Perché oltre a creare un meraviglioso stacco visivo con la zucca, il cacao arricchisce il piatto e smorza la dolcezza di quest’ortaggio. È possibile cogliere tutta l’intensità di sapore solo provando questa combinazione geniale quanto inaspettata. Quindi ecco come prepararla.

Iniziare cuocendo la zucca tagliata in piccoli pezzi in padella con la cipolla e qualche giro d’olio. Il consiglio è di tagliarla in pezzi molto piccoli, in modo da velocizzare sensibilmente la cottura. Per renderla più morbida può essere necessario aggiungere qualche mestolo d’acqua calda. Non aggiungere acqua fredda per non bloccare la cottura. Salare e pepare a piacere

Una volta che la zucca sarà appassita, occorrerà frullarla per ottenere una purea densa e omogenea.

Nel frattempo, cuocere la pasta in acqua salata.

Una ghiottoneria unica quest’aggiunta veloce che rende la pasta con la zucca davvero spaziale

In una padella a parte e priva di olio, lasciar dorare il guanciale tagliato a piccole listarelle sottili, fino a quando diventerà ben croccante.

Scolare la pasta al dente e versarla nel condimento a base di zucca. Se necessario, aggiungere qualche mestolo di acqua di cottura.

Terminare la cottura e impiattare gli spaghetti alla zucca a nido, posizionando sopra il guanciale croccante.

Ora il tocco da chef è un’abbondante spolverata di cacao amaro. Questa neve color cioccolato renderà gli spaghetti con la zucca una vera specialità gastronomica.

Approfondimento

Sono una vera leccornia questi cannelloni dal ripieno goloso che si preparano in un lampo.