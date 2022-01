Italia, Paese di cultura, storia ma anche di luoghi avvolti dal mistero e da leggende antiche. All’insaputa di molti, infatti, il nostro Paese è costellato da località ricche di fascino e mistero dove poter trascorrere delle giornate insolite. Alcune di queste si trovano molto più vicino alle nostre dimore di quanto pensiamo. Infatti, non lontano da casa si potrebbero celare delle mete dal passato misterioso perfette per passare un fine settimana diverso dal solito. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Località dal passato tanto misterioso quanto affascinante

Ad esempio, abbiamo spiegato perché dovremmo andare in questi incantevoli borghi lontani dal caos e dal traffico cittadino. Oggi scopriremo, invece, perché vale la pena visitare delle bellissime località avvolte dal mistero.

Non lontano da casa si potrebbero celare delle mete dal passato misterioso perfette per passare un fine settimana diverso dal solito

A poco più di mezz’ora da Napoli si trova una località ben nota agli amanti della storia e del mistero. Parliamo di Cuma, sito archeologico presso cui si trova il noto Antro della Sibilla. Si tratta di un’antichissima struttura scavata nella roccia, presso cui sarebbe stato possibile ottenere i responsi della Sibilla, sacerdotessa dai poteri profetici. Un sito quindi tutto da scoprire in maniera da passare un fine settimana decisamente diverso dal solito.

Non lontano da Palermo si erge, invece, un palazzo su cui si raccontano delle leggende popolari, che affascineranno sicuramente gli amanti del mistero. Parliamo della Zisa, bellissimo palazzo di epoca normanna patrimonio dell’umanità e soggetto di interessanti racconti della tradizione. Sembra infatti che proprio all’interno di questo edificio sia nascosto un grande tesoro, protetto però da un potente incantesimo. Per poterlo sciogliere è necessario contare esattamente i diavoli rappresentati in alcuni affreschi presenti nel palazzo. Il compito è più difficile di quel che può sembrare in un primo momento, in quanto l’opera d’arte presenta dei soggetti difficilmente distinguibili. Alla base di questo racconto tradizionale ci sarebbe una leggenda antica, che racconta di una storia d’amore finita male.

Approfondimento

