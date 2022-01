Non è sempre facile riuscire a permettersi un viaggio lontano da casa, soprattutto quando si è studenti o si sta iniziando a lavorare. I costi legati a questa attività non sono infatti alla portata di tutti, e ci portano spesso a passare il fine settimana in casa. Eppure, non è detta l’ultima parola. Infatti, studenti e lavoratori che vivono a Milano non dovrebbero perdersi queste bellissime ville perfette da visitare anche durante le giornate invernali senza spendere troppo.

Delle ville signorili dal passato antico e prestigioso

Pochi ci pensano, ma l’Italia nasconde tantissime stupende località da visitare che non tutti conoscono. Parliamo di piccoli borghi come anche di stupendi palazzi sconosciuti ai più, ma perfetti per passare delle giornate di riposo diverse dal solito. Ed è proprio per questo motivo che nel corso dei nostri articoli abbiamo presentato alcuni di questi piccoli tesori ai nostri lettori. Ad esempio, abbiamo spiegato perché aria pulita, serenità e niente traffico attendono i visitatori di questi bellissimi borghi immersi nella natura più incontaminata. Inoltre, abbiamo spiegato perché non lontano da casa si potrebbero celare delle mete dal passato misterioso perfette per passare un fine settimana diverso dal solito. Oggi andremo, invece, a scoprire alcune piccole gemme che sorgono non lontano dalla capitale meneghina.

Studenti e lavoratori che vivono a Milano non dovrebbero perdersi queste bellissime ville perfette da visitare anche durante le giornate invernali

La prima villa che vale la pena visitare, se si abita nella capitale meneghina, è sicuramente la Villa Reale di Monza. Si tratta infatti di un bellissimo palazzo realizzato nel 1700 dagli Asburgo. Impossibile non perdersi tra le sue numerosissime e sfarzose sale, come anche non passeggiare nel suo parco grande 40 ettari. Questo interessante edificio storico è raggiungibile in meno di 50 minuti utilizzando i mezzi pubblici, rendendola così una bellissima meta da visitare senza spendere troppo. Non meno interessante da visitare e altrettanto vicina a Milano è Villa Visconti Borromeo, un palazzo risalente al lontano 1500. Difficile non rimanere colpiti dagli antichi affreschi che adornano gli interni di questa villa, come anche dal famoso Ninfeo. Di quest’ultimo si possono notare gli interessanti giochi d’acqua ancora funzionanti ai giorni nostri. È possibile raggiungere anche questo secondo piccolo tesoro architettonico attraverso i mezzi pubblici, in meno di un’ora di tragitto.

Approfondimento

