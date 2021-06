Estate vuol dire calore e relax, tanto agognati dopo il freddo inverno appena trascorso. Ma estate vuol dire anche colore, come il blu del mare, il giallo del sole e l’arancio dei tramonti. La bella stagione è sinonimo di allegria e luminosità, ecco perché in questo periodo ci si veste con colori accesi e sgargianti.

Ogni anno c’è un colore predominante durante ogni stagione e questa estate 2021 sembra dominata da una tinta particolare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Si tratta di una tonalità a metà strada tra l’arancio e il rosso, che prende il nome dal famoso abitante dei mari. Stiamo parlando del corallo, che in natura rappresenta una specie tipica del Mediterraneo, dall’omonimo colore che domina gli outfit dell’estate in corso.

Vediamo dunque in quale tipo di abbigliamento potremo trovarlo e come abbinarlo nel modo migliore.

Gli abiti più belli e sgargianti dell’estate 2021 avranno il colore dell’allegria che risalta l’abbronzatura e illumina anche gli occhi più scuri

Data la sua vivacità, il corallo è perfetto per sfoggiare l’abbronzatura dorata con un bell’abito che lascia la schiena scoperta. Per non parlare poi degli accessori: una collana, degli orecchini o un bracciale di questa tonalità mettono in risalto qualsiasi parte del corpo. Si potrebbe pensare anche di abbinare un anello con una pietra corallo ad uno smalto identico. Il figurone è assicurato.

Anche gli uomini possono osare indossando una t-shirt di questo colore, che illuminerà sia gli occhi azzurri che quelli neri come il carbone.

Gli abiti più belli e sgargianti dell’estate 2021 avranno il colore dell’allegria che risalta l’abbronzatura e illumina anche gli occhi più scuri. Vediamo adesso cosa indossare per avere gli abbinamenti migliori.

I migliori abbinamenti

La prima cosa da dire è che nonostante si tratti di un colore particolare, è possibile abbinarlo molto facilmente. Innanzitutto, va da sé che una maglietta corallo si sposa benissimo con un jeans o un pantalone blu scuro. Dato che siamo in estate, cerchiamo di limitare il più possibile l’uso del nero e preferiamo piuttosto il bianco candido. Un vestito color corallo si adatta perfettamente a degli accessori bianchi e viceversa. Si pensi ad un abito lungo di seta color panna su cui cade una collana rosso corallo: probabilmente non c’è niente di più elegante.

È estate e possiamo sperimentare tutto quello che vogliamo. Perché non iniziare?