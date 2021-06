In estate uno degli ambienti più frequentati, sono i terrazzi e i grandi spazi per potersi godere il Sole e prendere aria. Per questa ragione possono essere più soggetti a sporcarsi.

Polvere, vento, Sole fanno sì che per avere un ambiente pulito e sistemato serve una pulizia quotidiana. Inoltre, essendo anche il terrazzo il luogo in cui in estate si mangia e ci si riunisce più spesso risulta necessaria una pulizia quotidiana. Questa però, può farci perdere troppo tempo.

In realtà è possibile in pochi minuti avere un terrazzo igienizzato e ordinato. Sembra incredibile ma pulire il terrazzo non sarà più un problema con questi rapidi passaggi per averlo ordinato in poco tempo.

I passaggi per rendere ordinato il terrazzo in poco tempo

Per prima cosa è fondamentale creare una routine quotidiana così composta. Ogni giorno è bene spazzare il pavimento e lavarlo con un mocio, dell’acqua e prodotti appositi.

Se ci sono ringhiere è bene usare un panno, dell’acqua e del sapone di Marsiglia per pulirle o usare una spazzola, con del bicarbonato e mezza cipolla diluito in acqua, per quelle in ferro. Essendo uno spazio molto frequentato in estate, lo si arreda spesso con tavoli e sedie e altri oggetti che possono esser ingombranti.

Questi potrebbero intralciare la pulizia facendoci perdere tempo. Pertanto, il consiglio principale è mettere in un angolo questi oggetti, alzare le sedie mettendole sul tavolo e cominciare a pulire il pavimento.

Mentre si spostano gli arredi, per risparmiare del tempo, si può usare un panno con uno sgrassatore per spolverare il tutto.

Ulteriori suggerimenti

Per risparmiare ulteriore tempo è conveniente avere sedie per esterni con cuscini sfoderabili. Tale metodo, ci permetterà rapidamente di rimuovere i tessuti, lavarli in lavatrice e asciugarli in pochissimo tempo.

Il risultato sarà un terrazzo pulito ed ordinato. Infine, le tempistiche sono molto importanti. Infatti, è consigliabile fare la pulizia almeno una volta ogni due settimane in modo da non creare troppo accumulo di sporcizia e oggetti in eccesso.

Così facendo si risparmierà molto tempo. Sembra incredibile ma pulire il terrazzo non sarà più un problema con questi rapidi passaggi per averlo ordinato in poco tempo.

Approfondimento

