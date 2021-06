Con i mille impegni che affollano le nostre giornate è difficile trovare un momento per preparare e gustare un pasto fatto come si deve. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo venire incontro ai nostri Lettori presentando una ricetta facilissima da preparare e particolarmente gustosa.

Infatti, questo primo piatto di pesce semplice, buonissimo e pronto in 15 minuti farà letteralmente impazzire qualsiasi persona che lo assaggerà. Scopriamo subito quale piatto si tratta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Gli ingredienti necessari per preparare un buonissimo primo piatto

Per preparare un gustosissimo piatto di pasta ai calamari saranno necessari questi pochi e semplicissimi ingredienti:

a) 250 grammi di mezze maniche;

b) olio, un cucchiaio;

c) pepe, a piacimento;

d) prezzemolo fresco, a piacimento;

e) sale fino, a piacimento;

f) pepe, a piacimento;

g) vino bianco secco, mezzo bicchiere;

h) calamari freschi, 400 grammi;

i) passata di pomodoro, 160 grammi;

l) pomodorini, 150 grammi.

Questo primo piatto di pesce semplice, buonissimo e pronto in 15 minuti farà letteralmente impazzire qualsiasi persona che lo assaggerà

Per prima cosa preparare gli ingredienti. Prendere quindi il calamaro, sciacquarlo sotto acqua corrente, dividere i tentacoli dalla testa e dividere quest’ultimo in anelli di media grandezza.

Prendere ora il prezzemolo, lavare, asciugare e tritare finemente.

Passare poi all’aglio, sbucciare e lavare attentamente.

Infine, lavare, asciugare e tagliare i pomodorini.

Prendere quindi una pentola abbastanza capiente, mettere dell’acqua a bollire e mettere le mezzemaniche a cucinare.

Una volta fatto questo, armarsi di una padella, posizionarla sul fornello a fiamma bassa e versarvi l’olio. Appena quest’ultimo sarà caldo versare l’aglio, far dorare e aggiungere i calamari.

Dopo un minuto e mezzo aggiungere i pomodorini, alzare la fiamma e sfumare con il vino bianco.

Aggiungere ora la passata e abbassare la fiamma, lasciando il sugo a cucinare a fuoco basso.

A questo punto scolare la pasta, versarla nella padella, alzare la fiamma e farla saltare brevemente.

Infine, aggiungere il sale, il pepe e il prezzemolo a piacimento.

Ora non resta che servire e assaggiare questo piatto buonissimo e pronto veramente in pochissimo tempo.

Approfondimento

Il piatto insolito che unisce terra e mare per un risultato eccezionale