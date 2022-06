Gli 8 vegetali che contengono più acqua e che dovremmo mangiare in estate per reintegrare i sali minerali

Bere molta acqua, soprattutto in estate, rappresenta la regola basilare per il nostro benessere. Sia per la bellezza che per la salute. Infatti, l’idratazione è, davvero, fondamentale. In proposito, dobbiamo sapere che ci sono alimenti che contengono più acqua di altri. Conoscerli, pertanto, ci servirà per preferirli nella nostra dieta estiva, onde reintegrare i liquidi che si perdono facilmente con il sudore. Vediamo, quindi, quali sono le verdure e i frutti che contengono una maggiore quantità di acqua. Anzitutto abbiamo i cetrioli, i vegetali dietetici per eccellenza, per il loro bassissimo contenuto calorico. Essi contengono circa 96,5 g di acqua ogni etto, qualificandosi come una delle verdure più ricche d’acqua in assoluto. Infine, sono ricchi di fosforo, potassio, vitamina C e vitamina B9.

Verdure contenenti grandi quantità di acqua

Al secondo posto troviamo i ravanelli, contenenti 95,6 g d’acqua per etto. In più essi sono una preziosa fonte di carotenoidi, di sulforafano, di indoli e di vitamina C. Tutte queste componenti, oltre ad aumentare le difese immunitarie e a combattere le infiammazioni, favoriscono anche la sintesi del collagene. Quindi, rappresentano un importante sostegno per i tessuti connettivi. Poi, vi è la lattuga, con 94,3 g d’acqua per etto. Essa contiene vitamina K, vitamina C, betacarotene e folati. Inoltre, contiene anche parecchi sali minerali come: potassio, magnesio e calcio. Infine, la quercetina, che è un antiossidante in grado di proteggere le cellule.

Proseguendo nella lista che annovera gli 8 vegetali che contengono più acqua, ci sono i pomodori, che ne possiedono 94,2 g per ogni 100 g. Anch’essi rappresentano un’ottima fonte di antiossidanti, tra i quali il licopene, che dona all’ortaggio il tipico colore rosso. Infine, contengono carotenoidi, che contrastano l’azione dei radicali liberi. Ancora, abbiamo le zucchine, con circa 93,6 g d’acqua ogni 100 g. Sono, inoltre, verdure a basso contenuto di calorie, bene indicate nelle diete e ricche di potassio, minerale essenziale per la salute cardiovascolare.

Gli 8 vegetali che contengono più acqua e che dovremmo mangiare in estate per reintegrare i sali minerali

Tra i frutti più ricchi d’acqua, invece, abbiamo, l’anguria, composta per oltre il 90% d’acqua. Essa è, inoltre, ricca di licopene, vitamina C e betacarotene. Si tratta di antiossidanti che contrastano l’azione dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare. Al settimo posto abbiamo il melone, con circa 90,1 g di acqua, ogni 100 g. È anche ricco di carotenoidi e flavonoidi. Possiede, quindi, proprietà antiossidanti, contrastando l’attività nociva dei radicali liberi. Infine troviamo le pesche, anch’esse contenenti ben oltre 90 g di acqua, ogni 100 g. Sono ricche di i vitamina C ed A, di ferro e di flavonoidi, quindi presentano un’attività simile ai frutti fin qui descritti.

