Meglio cotti o crudi i pomodori per bellezza e salute, ottimi anche per tenere a bada il colesterolo e benefici per cuore e intestino

Sembrerà strano, ma l’ortaggio più famoso in assoluto, il pomodoro, è poco conosciuto per le sue molteplici proprietà benefiche. Esso, infatti, non solo è davvero versatile in cucina ma fa anche benissimo per le ragioni che spiegheremo. Anzitutto, è ricco di vitamina C e antiossidanti e pertanto rappresenterebbe un rimedio naturale contro colesterolo alto e ipertensione. Inoltre, favorirebbe il buon funzionamento dell’intestino, contribuirebbe alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e avrebbe effetti benefici per la vista. Quest’ortaggio, inoltre, contiene un’alta dose di vitamina C e K, fibre e sostanze antiossidanti come licopene, beta-carotene e vitamina E.

In particolare, il pomodoro sarebbe considerato un toccasana per cuore e circolazione, grazie alla presenza di licopene. Questo potente antiossidante ne determina il colore rosso e agisce sulla pressione sanguigna, riducendo il rischio di infarti e ictus. Ma vediamo se il pomodoro arreca più vantaggi se consumato cotto o crudo.

Come mangiare e cucinare il pomodoro

Per sgombrare subito il campo da dubbi e capire se vadano consumati meglio cotti o crudi, dobbiamo dire che il pomodoro fa bene in entrambi i modi. Quindi, il tipo di consumo dipende dal tipo di dieta seguita e dalle esigenze personali di ciascuno. Tuttavia, ci sono delle differenze associate all’uno o all’altro uso. Mangiandolo crudo, sarà maggiore l’apporto di vitamina C, che con la cottura, in parte, si perde. Meglio preferire quello maturo o comunque arrivato a corretta maturazione, in quanto contiene più sostanze nutrienti, grazie all’esposizione al sole.

Naturalmente, la presenza di vitamine e la ricchezza di antiossidanti, fanno dei pomodori un alimento eccezionale per la nostra bellezza. Quindi, fanno bene sia dentro che fuori. Per la salute del nostro organismo, sarebbero ottimi per tenere sotto controllo il colesterolo e per tutte le funzioni circolatorie conseguenti.

Vediamo, adesso, quali sarebbero i benefici del pomodoro cotto. Secondo alcuni studi, l’effetto del licopene verrebbe ottimizzato proprio con la cottura. Il sugo di pomodoro è, quindi, particolarmente indicato per chi vuole fare il pieno di questa sostanza. Un sugo semplice, infatti, conterrebbe carotenoidi, vitamina C e circa 40 sostanze antiossidanti, utili al benessere del cuore. In questo caso, ad essere fondamentale è non solo il pomodoro cotto, ma il contestuale utilizzo di altri ingredienti. Si tratta di olio extravergine di oliva, aglio e cipolla, che permetterebbero di aumentare la quantità di polifenoli e carotenoidi.

In più, il licopene è efficace anche contro l’invecchiamento della pelle ed è utile a contrastare gli effetti nocivi dei raggi UV. Insomma, i pomodori sono, semplicemente, squisiti ed eccezionali per il nostro generale benessere!

