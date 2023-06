Glazed Donut Nails: le unghie perlate viste su Chiara Ferragni e Hailey Bieber sono il trend del momento

Perlaceo, che passione! Dalla primavera 2023, portate alla ribalta da varie star, le unghie perlacee sono all’ultimo grido. Il loro nome è Glazed Donut Nails: le unghie perlate viste su Chiara Ferragni e Hailey Bieber ricordano la glassa zuccherina dei donuts americani o la delicata e iridescente madreperla marina.

Uno stile unico

Cosa sono, realmente, le Glazed Donut Nails? Si tratta di una manicure ottenibile con gel o smalto semipermanente che prevede una base chiara, resa poi iridescente grazie a delle microparticelle luminose. Ricorda vagamente il trend delle milky nails, le unghie color latte, ma con un tocco specchiato in più. Il trend – già diventato virale – vuole unghie luminose, senza l’effetto infantile dei brillantini, ma più simile a quello di un confetto perlescente.

Le unghie perlate stanno bene proprio a tutte, perché sono fini, quasi di cristallo, senza essere volgari. Le varianti più apprezzate cambiano dal bianco al dorato sino al rosa confetto, ma è un effetto che può essere riprodotto su qualsiasi tipo di colore. Zola Ganzorigt, nail artist di fiducia di Hailey Bieber, la star americana che ha fatto spopolare il trend, seguita poi in terra italica da Ferragni e sempre in America da Vanessa Hudgens.

Ecco i semplici passaggi spiegati. Innanzitutto, stendere la base coat trasparente e farla asciugare. Poi applicare uno smalto biancastro, far asciugare e applicare il top coat (ricordandosi di “sgrassare” l’unghia). Stendere dunque la polvere per unghie iridescente (o un qualunque ombretto o highlighter perlato!) e spennellare via il troppo prodotto. Rifinire il tutto con l’ultima mano di top coat. “Tutto torna” dice la nail artist delle star Belakhlef, riferendosi a un’allure che si ispira a temi fantastico-futuristici degli anni Duemila. “Le pubblicità rètro stanno sicuramente facendo apparizioni sulle mood board dei set fotografici. Cutex, Clairol, Max Factor, solo per citare alcuni brand che hanno abbracciato la tendenza, hanno tutte scelto per le pubblicità unghie dall’effetto smerigliato”.