Non sai cosa mangiare per combattere il caldo senza ingrassare? Ecco qualche ricetta oltre alle solite insalatone

Non sai cosa mangiare per combattere il caldo senza ingrassare

Ti senti troppo accaldata e sei inappetente? Prova questi piatti freschi e velocissimi diversi dalla solita insalata di riso.

L’estate è ufficialmente cominciata e ha deciso di presentarsi da subito con delle giornate a dir poco afose. Conseguenza inevitabile di questa insopportabile cappa di caldo non è solo un eventuale abbassamento della pressione, ma anche un po’ di inappetenza. Quando le temperature si fanno roventi, tutto quello di cui avresti voglia è di tuffarti in piscina oppure anche in una bella vaschetta di gelato. È pur vero, però, che non puoi andare avanti per mesi a nutrirti solo di frutta, ghiaccioli, sorbetti e gelati: devi comunque seguire un’alimentazione bilanciata.

Insomma, se non sai cosa mangiare per combattere il caldo senza ingrassare dai un’occhiata alle ricette che proponiamo di seguito. Trovi una selezione di primi, secondi o piatti unici che ti faranno dimenticare la noia della solita insalata di riso e ravviveranno il tuo appetito.

Parole d’ordine: fresco, semplice e veloce

Diciamo la verità: i piatti estivi sono senza dubbio tra i preferiti di tutti perché presentano svariati vantaggi. Innanzitutto non necessitano di cottura e questo significa risparmiare in termini di tempistiche e in bolletta, oltre al fatto che puoi preparare tutto in anticipo. Inoltre è praticamente impossibile sbagliarli perché sono fatti con ingredienti versatili e assolutamente facili da combinare tra di loro. Cominciamo da quella che si potrebbe considerare una banale insalata con misticanza, lattuga, rucola o spinacino e l’aggiunta di una burrata fresca.

Cosa manca per rendere il piatto più appetitoso? Una buona salsa, possibilmente poco calorica. Ecco perché dovresti provare quella alle fragole: ti basta frullare la frutta con 30 g di olio, 10 g di aceto di mele e sale. Ma poi, chi l’ha detto che l’insalatona è per forza quella a base di lattuga o rucola? Prova l’insalata con feta e anguria oppure quella con mozzarelline, pomodori e acciughe. Oppure, ancora, lasciati conquistare dall’insalatona di prosciutto e melone con ricotta, crostini e mandorle.

Non sai cosa mangiare per combattere il caldo senza ingrassare? Prendi spunto da questi piatti facilissimi

Ma andiamo oltre e passiamo ai secondi: potrebbe piacerti l’arrosto freddo con hummus e tripla melanzana? Restando in tema carne, impossibile non citare il mitico club sandwich: per renderlo più sfizioso, aggiungi gli ortaggi croccanti che più ti piacciono. Se invece preferisci il pesce, prova ad abbinare la mousse di tonno a melone, carote, sedano e cetrioli. In alternativa potresti preparare dei ghiotti involtini di lattuga con tonno e caprino, ottimi da presentare anche come antipasto in un pranzo con gli amici.

Come piatti unici, oltre alla classica insalata di riso o a quella di farro, prova il riso nero con pollo, carote e melone. Infine, non dimenticare di lasciare un po’ di spazio anche per un dolce fresco, utile conforto quando si tratta di combattere il caldo. Anche in questo caso, se non vuoi limitarti al classico gelato confezionato o fai da te, prova la cheesecake di gelato alla fragola. In alternativa, potresti sperimentare un classico della tradizione in versione estiva: il tiramisù al limone.