Dove possono andare gli over 65 per avere mare gratis e stabilimenti economici

Dove possono andare gli over 65 per avere mare gratis

Non tutti hanno il denaro sufficiente per andare al mare. Chi ha molto tempo perché è in pensione potrebbe avere difficoltà durante la stagione balneare. Alcuni comuni si sono già attrezzati.

Il Lazio è in questo 2023 la regione che più di tutte si è mossa in anticipo per venire incontro alle esigenze dei pensionati. Il Municipio XV permette agli over 65 di sfruttare l’iniziativa Oasi marine che si svolgerà dal 3 al 21 luglio e permetterà agli over 65 di avere a disposizione 3 turni per il mare gratis. Dal lunedì al venerdì nella fascia oraria tra le 7:30 e le 17:30 dal 3 al 21 luglio i pensionati potranno essere ospitati dallo stabilimento della Polizia di Stato di Maccarese grazie al coordinamento della cooperativa Le Mille e Una Notte.

L’estate 2023 si preannuncia rovente. I dati dicono che saranno 68 milioni i visitatori della penisola per i siti della balneazione e 267 milioni i pernottamenti. Campania, Lazio e Basilicata sono le regioni con i maggiori incrementi turistici tra le regioni in cui è presente il mare. Per i pensionati rischia di essere un’estate da incubo tra aumenti di prezzi, traffico e carenza di infrastrutture. Le iniziative come quelle del comune di Maccarese dovrebbero avere una maggiore diffusione. Per quanto riguarda il Lazio si attendono notizie anche dal II Municipio per avere la conferma dell’Hello Summer che tanto successo aveva avuto lo scorso anno.

Il nord si organizza

Dove possono andare gli over 65 per una vacanza al mare in cui spendere poco? La Riviera Romagnola è una delle più indicate. Ci sono pacchetti vacanza dedicate ai pensionati con tariffe agevolate molto vantaggiose e attività organizzate per le coppie o per le vacanze in solitaria. 7 notti a ferragosto a l prezzo di 592 euro a persona a 60 metri dal mare, Offerte Anni d’Argento a 66 euro a notte per il mese di luglio, sconti aumentati per il fine stagione. Tra la fine di agosto e l’inizio di settembre è possibile trovare prezzi da 350 euro persona comprese le attività di ricreative.

Al di fuori della Riviera le iniziative non mancano. Sono ben 8 i comuni che hanno aderito alle iniziative per organizzare soggiorni estivi per gli over 60 nei dintorni di Padova. Montagnana, Bevilacqua, Borgo Veneto, Minerbe, Pojana Maggiore, Pressana, Roveredo di Guà e Urbana prevedono soggiorni da 845 euro con pensione completa, bevande, ombrellone e lettino e attività ricreative. È necessario informarsi presso il proprio comune per scoprire quali iniziative sono previste durante la stagione balneare.

Dove possono andare gli over 65 in estate per risparmiare?

In Sardegna e Sicilia sono previsti sconti per gli over 60 sia per il raggiungimento delle località turistiche con il traghetto sia per le strutture che ricevono. I pacchetti vacanza sono interessanti anche se è necessario prenotarsi con anticipo. L’utilizzo dei Tour Operator in questi casi è consigliato. La Sicilia è una delle regioni preferite dagli over 60 e soprattutto Lampedusa. Sul sito Volagratis.com troviamo offerte dedicate appositamente a questa fascia d’età con aiuti particolari anche per le prenotazioni fatte a ridosso della partenza.

In Sicilia la media dei prezzi per gli stabilimenti è tra i più bassi rispetto alla media nazionale. Un ombrellone costa in media 6 euro contro i 12,70 euro della media nazionale. Un lettino costa 6,50 euro contro 11,79 euro della media nazionale. Un abbonamento stagionale costa 945 euro contro 2.121 euro nazionali. Se dobbiamo scegliere una meta turistica, abbiamo più di 60 anni e vogliamo risparmiare, quest’anno la Sicilia sembra essere la soluzione migliore. E non è una novità.