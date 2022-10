Il trucco per correggere naso largo e zigomi bassi con forchetta e cucchiaio

Sembra strano ma per ottenere un make up perfetto, potremmo servirci di due semplici posate. Truccarsi da sole non è semplice e soprattutto quando effettuiamo il trucco contouring. Questa tecnica di make up gioca sulle luci e le ombre mettendo in risalto i punti di forza e “oscurando” i punti critici. Avere una vista dell’insieme non è un’operazione così facile. Tik Tok, che è ormai un fedele alleato nella risoluzione dei problemi pratici, ci consiglia un metodo infallibile che sta spopolando. Vediamo di cosa si tratta.

Il trucco per correggere naso largo e zigomi bassi per essere bellissime anche a 50 e 60 anni

Il metodo per il contouring proposto da Tik Tok sta ottenendo milioni di visualizzazioni perché rende semplice l’applicazione dei chiaroscuri.

Già nel 2020 era stato diffuso un video di una make up artist che semplicemente poggiando i rebbi di una forchetta definiva la linea del naso. In sostanza si tiene in mano il manico della forchetta e si posizionano i rebbi centrali esattamente al centro della linea del naso, utilizzando la posata come uno stencil. Ora con il bronzer o terra liquida, andiamo a tracciare due linee laterali seguendo gli spazi fra i rebbi laterali. Nello spazio centrale potremmo applicare un highlighter o illuminante oppure lasciare solamente il bronzer ai lati. Sfumiamo tamponando con la spugnetta. Il naso apparirà dritto e nettamente più sottile.

Zigomi scolpiti con il “foro contorno”

Di recente la tecnica della forchetta ha ricevuto un aggiornamento su TikTok , che riguarda il contouring degli zigomi. In questo caso potremmo utilizzare una forchetta biodegradabile in legno o in plastica. Mettiamo due gocce di illuminante su un piattino di carta e poggiamo il retro della forchetta. Ora delicatamente applichiamo l’illuminante, poggiando sul viso la forchetta all’altezza dello zigomo sotto la linea palpebrale inferiore. Ora con il bronzer andiamo a tracciare una linea sotto l’ultimo rebbio della forchetta. Ripetiamo per entrambe i lati. Prendiamo una spugnetta e sfumiamo. Grazie alla forchetta avremo la giusta quantità di prodotto e nella zona esattamente da “scolpire”. Gli zigomi appariranno più alti e definiti avendo creato un gioco chiaro scuro degno dei make up artist più esperti.

Metodo del cucchiaio per applicare l’eyeliner

Posizioniamo il cucchiaio con la parte concava verso l’occhio in modo che avvolgere la palpebre, tenendo il manico lateralmente. Posizioniamo la curva del cucchiaio in modo che segua la linea della coda dell’occhio. Ora con l’eye liner seguiamo il contorno del cucchiaio. Avremo creato la codina perfetta per il trucco kitten eye.

Il trucco cucchiaio per applicare il mascara senza sporcarsi

Applicare il mascara, soprattutto quando è nuovo quindi molto liquido, potrebbe essere difficoltoso perché potremmo sporcare la palpebre superiore. Potremmo usare la tecnica del dito poggiato sulla palpebra superiore oppure semplicemente un cucchiaio. Con il trucco del cucchiaio non sbaveremo mai più. Posizioniamo sempre la parte concava del cucchiaio sulla palpebra superiore, tenendo l’occhio chiuso ovviamente. Facciamo coincidere il bordo del cucchiaio con la linea delle ciglia. Ora non ci resta che applicare il mascara sulle ciglia superiori. Sbagliare è veramente impossibile.

Il montalatte per il fondotinta

Alcuni hack di trucco di Tik Tok ci hanno mostrato come aggiungendo il fondotinta in acqua l’applicazione ne risultasse più semplice. Ora la tecnica si è evoluta ed in alcuni video successivi viene utilizzato un montalatte. Il montalatte è un frullino a pile che fino a qualche non fa si utilizzava per rendere spumoso il latte del cappuccino. Naturalmente lo troviamo ancora in commercio. Possiamo però distinguere fra coloro che aggiungono dell’acqua al fondotinta e coloro che frullano direttamente il prodotto. La consistenza del fondotinta diventa comunque spumosa e piacevole da stendere. Naturalmente usando l’acqua ci si espone al rischio di contaminazione microbica. Essendo prodotti per il viso consigliamo di usare acqua distillata. Comunque la soluzione ottenuta non va conservata ma preparata di volta in volta.

Se volessimo abbinare una pettinatura raccolta come lo chignon Campanellino di tendenza quest’autunno, il contouring con le posate definirebbe il viso in modo perfetto.

Ecco quindi come usare forchetta e cucchiaio applicando il trucco per correggere naso largo e ridefinire gli zigomi.