3 detersivi fai da te e naturali al 100% per risparmiare soldi e guadagnare in salute, da provare!

Bucato sempre perfetto in un solo lavaggio? Oggi si può! Grazie a questi prodotti che stanno spopolando. Formidabili contro le macchie, naturali ed economici. Ecco quali sono e perché dovremmo provarli

Quanti prodotti occorrono per ottenere un bucato sempre perfetto, pulito e profumato? Le alternative naturali sono efficaci tanto quanto i detersivi chimici presenti in commercio? Esistono prodotti che proteggono la nostra pelle e rispettano l’ambiente? Oggigiorno, il mercato offre delle soluzioni sempre più all’avanguardia per ottimizzare i tempi e i costi dei lavori domestici, tenendo conto anche della tutela dell’ambiente circostante.

Dunque, non sarà difficile trovare il detersivo che soddisfa le nostre esigenze, tuttavia, per una scelta completamente ecologica, naturale ed economica esistono alcuni rimedi della nonna che promettono risultati eccellenti a costi molto contenuti. Alcuni metodi naturali, ad esempio, sono fenomenali per eliminare la puzza di fumo in casa, oppure per far brillare i vetri di box doccia e finestre in 5 minuti. Quest’oggi, invece, parleremo di 3 ricette naturali che salveranno il bucato e il portafoglio.

Come avere il bucato sempre pulito con prodotti naturali ed economici con 3 detersivi fai da te e naturali al 100%

Possiamo realizzare un valido detersivo da usare per lavaggi a mano o in lavatrice utilizzando il sapone di Marsiglia. Ottimi alleati per il bucato sono anche l’acido citrico, il borace e il bicarbonato di sodio. Inoltre, si possono realizzare facilmente dei detersivi in polvere o liquidi, a seconda delle esigenze e si possono anche aggiungere le profumazioni preferite per un risultato strepitoso.

Partiamo con il preparare il detersivo con l’acido citrico. Questo ingrediente è ormai sempre più conosciuto e utilizzato nelle faccende domestiche grazie al suo potere pulente. Ravviva i colori e ammorbidisce l’acqua ricca di calcare. Inoltre, smacchia con facilità. Per preparare il nostro detersivo bastano 500 ml di acqua corrente e 50 g di acido citrico. Mescolare e versare in un flacone. Agitare bene e versare una tazzina di prodotto direttamente nel cestello. Questo è il primo dei 3 detersivi fai da te e naturali proposti oggi, ma vediamo gli altri.

Un prodotto profumato grazie a questi ingredienti speciali

Per un bucato che profuma di pulito, l’aggiunta di olii essenziali dall’aroma intenso e persistente è l’ideale. Vediamo l’occorrente per preparare un detersivo dall’inebriante freschezza di limone.

Ingredienti:

250 g di saponetta grattugiata;

2 tazze di bicarbonato di sodio;

15 gocce di olio essenziale di limone.

Preparazione: in un contenitore con coperchio versare gli ingredienti, poi chiudere il tappo e mescolare. Aggiungere nella vaschetta della lavatrice e impostare il lavaggio desiderato.

Il sapone di Marsiglia: un alleato contro le macchie

Per realizzare il detersivo con il sapone di Marsiglia, bisogna dotarsi di:

230 g di sapone di Marsiglia naturale grattugiato;

2 tazze di soda per bucato;

2 tazze di borace;

acqua q.b.

Preparazione: grattugiare il sapone e far sciogliere le scaglie in un mezzo litro d’acqua a fuoco lento. Poi, aggiungere il borace. Mescolare per far amalgamare e poi spegnere il fuoco. Intanto, far scaldare un litro d’acqua a cui poi aggiungere la miscela di sapone. Mescolare e lasciar riposare almeno per 24 ore. Successivamente, versare la miscela in un flacone e versare circa 60 ml di prodotto direttamente nel cestello. Con questi 3 detersivi fai da te potremmo avere il bucato pulitissimo in un solo lavaggio.