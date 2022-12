Stupisce questo abbinamento alle lenticchie: è il piatto natalizio diverso da zampone e cotechino

Ecco una ricetta per una portata diversa dal solito cotechino con lenticchie, in cui i legumi sono sempre protagonisti del contorno, ma accanto a qualcosa di differente. Scopriamo di cosa si tratta.

Siamo portati già da adesso a pensare al menù di Natale e capire cosa cucinare e servire ai nostri ospiti riuniti. Vogliamo passare una giornata di festa alla tavola di un pranzo da Re. Certo, uno dei grandi classici resta sempre lo zampone o il cotechino con lenticchie, servito come secondo. Ma perché non provare a variare la solita portata accompagnata da questi stessi legumi?

Il salmone

Forse non tutti sanno che a tavola possiamo servire le lenticchie in abbinamento a un piatto di pesce. L’ideale, in questo caso, e perfetto per una portata natalizia, potrebbe essere uno spezzatino di salmone. I legumi e il pesce, in questo piatto abbastanza semplice da preparare, si sposano alla perfezione. Scopriamo la ricetta e gli ingredienti.

Gli ingredienti

Per preparare lo spezzatino di pesce con legumi avremo bisogno di:

250 g di lenticchie;

450 g di filetto di salmone;

una carota;

una cipolla ;

; 1 sedano;

olio EVO q.b.;

EVO q.b.; sale q.b.;

pepe q.b.

Vediamo come procedere.

Stupisce questo abbinamento alle lenticchie per questo secondo di pesce

Per iniziare sciacquiamo le lenticchie sotto acqua fredda, poi puliamo e affettiamo tutte le verdure a tocchetti. Mettiamo quindi a rosolare per 2 minuti sul fuoco in una padella con l’olio i pezzi di sedano, carota e cipolla. Aggiungiamo le lenticchie, mezzo litro di acqua, facciamo bollire e cuociamo per 30 minuti. Saliamo, pepiamo e mettiamo un coperchio alla padella affinché resti tutto caldo.

Puliamo ora il salmone dalle lische e dalla pelle e tagliamolo in quadrati. Scottiamo quindi il pesce in padella per un paio di minuti rigirandolo per bene. Torniamo alla padella con lenticchie e verdure e prendiamone un paio di cucchiai da versare in ciascun piatto. Mettiamo sopra un quadrato di salmone e un filo di olio di oliva. Lo spezzatino è pronto e stupisce questo abbinamento alle lenticchie. Completiamo il tutto con l’abbinamento al bere.

Cosa bere

Cosa bere per le feste quando gustiamo come secondo questo delizioso spezzatino di salmone con lenticchie? L’ideale è un vino rosato. Il vino, infatti, è forse la bevanda migliore da sorseggiare quando si mangia il pesce. Il rosato, in particolare, esalta anche il gusto dei legumi.