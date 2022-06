Le zanzare sono uno degli insetti più fastidiosi. Sono sempre in agguato per pungerci e succhiare un po’ di sangue. Inoltre di notte, col sibilo ronzante che producono, ci rendono i sonni poco tranquilli. Volentieri le si terrebbe fuori dalle mura domestiche. A complicare le cose ci sono anche le mosche. Entrano in casa e cominciano a ruotare nelle stanze, con una danza senza sosta. La cosa migliore, per tenere a bada mosche e zanzare è quella di dotare finestre e balconi di una zanzariera. Ce ne sono diversi tipi. Molto pratiche sono quelle che si montano direttamente nella scanalatura delle tapparelle. Altre, invece, sono magnetiche e si applicano ai bordi di porte e finestre.

Tuttavia, senza attrezzatura adeguata, per scacciare zanzare e mosche ricorriamo a dei repellenti. Ne esistono sia naturali che chimici. Questi ultimi contengono sostanze non sempre innocue. Uno spray chimico è composto di veleni che ammazzano le zanzare e le mosche. Per questo motivo vanno utilizzati con precauzione.

Esistono anche delle soluzioni alternative e naturali. Una di queste è posizionare in casa, quando è sera, una candela profumata. Le candele, oltre a creare una giusta atmosfera in casa, emanano un gradevole profumo. Si tratta di oli essenziali ricavati dalle piante, che allontanano le zanzare. La citronella ne è una, con il suo profumo delicato, ma sgradito alle zanzare.

Senza zampironi o repellenti nocivi, mosche e zanzare scapperanno via come jet grazie a queste piante profumate

Vi sono poi delle piante che riescono a scacciare allo stesso tempo sia le mosche e sia le zanzare. Tra queste piante ne troviamo 3 e ben note. La citronella, come abbiamo già indicato. Ma anche la lavanda e il basilico emanano un odore insopportabile per questi insetti. Basterebbe scegliere una di queste profumazioni per stare più tranquilli. Inoltre, si potrebbero mettere ai davanzali delle finestre o sui balconi. Ci aiuterà a respingere le zanzare senza zampironi o repellenti nocivi.

Esistono anche altre piante efficaci contro questi insetti, oltre a quelle già citate. Fra queste troviamo il rosmarino, la melissa, l’erba gatto, la mentuccia e la calendula. Quest’ultima, oltre ad avere dei colori sgargianti, possiede anche un profumo inebriante. Le calendule si possono sistemare in vaso e così spostarle e collocarle a piacimento. Si potrebbero sistemare accanto a finestre e porte d’ingresso. In questo modo si allontaneranno le zanzare di cui proprio non sopportano l’odore. Queste piante potrebbero rivelarsi utili anche per il giardino, dove le zanzare e le mosche stazionano volentieri.

