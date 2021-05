Acquistare cibo di stagione è sempre molto importante. In questo modo noi otteniamo una qualità superiore. Allo stesso tempo variamo la nostra dieta, mettendo meno pressione sulle specie più popolari. Spesso questo vuol dire anche spendere meno. Oltretutto, rispettare i cicli naturali vuol dire rispettare l’ambiente. Per tutte queste ragioni dobbiamo conoscere meglio i cibi da comprare ogni mese. Ad esempio, giugno è il mese più adatto per acquistare questi 3 pesci di stagione che in molti snobbano o comprano nel momento sbagliato.

Un pesce importante

Tutti i pesci che elenchiamo oggi sono reperibili durante tutto l’anno, ma a giugno è il mese giusto per acquistarli e gustarli al meglio. Cominciamo con il pesce spada. La sua taglia importante può intimidire chi non si è mai cimentato con questo pesce. Si tratta però di una specie molto facile da cucinare con risultati strepitosi. Lo si può mangiare alla griglia, come se fosse una bistecca. E molto popolare anche per gli antipasti, le insalate e la pasta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un pesce controcorrente

Molti pesci hanno la tendenza a risalire verso le acque dolci per deporre le uova. Lo stesso avviene con i cefali o muggini. Nonostante abbiano dimensioni simili alla spigola, sono pesci grassi, ricchi di carne e molto saporiti. Per questo diventa facilmente il protagonista di primi e secondi. Sono considerati i pesci poveri, ma sono ricchi di omega 3. Allo stesso tempo, la sua scarsa popolarità lo porta ad avere un prezzo decisamente più contenuto rispetto ad altri pesci a cui non ha niente da invidiare in quanto a sapore. Possiamo farli al forno, al cartoccio o fritti.

Un pesce molto ingordo

L’ultimo pesce che proponiamo è presente in molti mari e per buona parte dell’anno, il dentice. Però, questo si pesca in maniera più abbondante nei mesi più caldi a partire da giugno. Generalmente, questo comporta un abbassamento dei prezzi. Si tratta di un pesce simile all’orata per aspetto, ma con una fronte piatta e dei canini evidenti. Può raggiungere anche i 14 kg. Quindi, di certo non ci manca il materiale per proporre dei piatti gustosi a tutta la famiglia.

Abbiamo quindi scoperto che giugno è il mese più adatto per acquistare questi 3 pesci di stagione che in molti snobbano o comprano nel momento sbagliato.