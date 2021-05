La pasta alle vongole o alle arselle è un piatto apprezzato in tutto lo stivale. Non richiede lunghe preparazioni e il sapore è garantito. Non sempre però riusciamo a ottenere il meglio dal nostro piatto. Dopotutto la procedura sembra semplice. Buttiamo le vongole pulite in padella sinché non si aprono, aggiungiamo la pasta ed ecco fatto. Eppure, alcuni riescono meglio di altri. In realtà, basta evitare questi errori che tutti fanno usando questi semplici trucchetti per cucinare degli spaghetti alle vongole saporiti e cremosi.

La pulizia innanzitutto

Ovviamente, il primo passo per degli spaghetti alle vongole di successo è lavarle con cura. Infatti, ritrovarci della sabbia fra i denti renderebbe vano ogni nostro sforzo. Sarebbe un peccato dover buttare dell’ottima pasta per via della troppa fretta nel passaggio iniziale. Quindi, assicuriamoci di lasciare le vongole ammollo in acqua salata per almeno due ore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

L’ingrediente segreto

Quando le vongole si saranno aperte in padella come dei magici gioielli, è il momento di usare l’ingrediente segreto. In realtà, questa tecnica non è affatto sconosciuta, ma sono in pochi ad utilizzarla. I molluschi vanno sfumati con del vino bianco. Questo scioglierà i grassi creando una cremina che avvolgerà lo spaghetto. Inoltre, darà al piatto quella sottile acidità per bilanciare grassi e carboidrati.

Non buttiamo via niente

Il vero segreto per ottenere una cremina appetitosa è non buttare l’acqua di cottura delle vongole. Non importa se ne è rimasta tanta. Togliamo le vongole dalla padella e lasciamo ridurre il sugo. In questo modo diventerà più denso e molto più saporito. L’ideale sarebbe poi buttare gli spaghetti direttamente in padella, così da amalgamare il tutto.

Lo spaghetto giusto

Dopo che ci siamo impegnati tanto per creare un condimento cremoso e saporito, non possiamo scegliere un tipo di pasta qualunque. Infatti, uno spaghetto liscio non riuscirebbe a catturare abbastanza condimento. Se però scegliamo delle bavette ho uno spaghetto trafilato in rame avremo preso nel segno.

Il prezzemolo al momento giusto

Come ultima cosa vogliamo nominare un errore davvero elementare che però facciamo in molti. Nell’ansia di finire, spesso mettiamo il prezzemolo in padella prima di aver finito la cottura. Questo però rende l’erba amara e questo sapore invaderà tutto il piatto. Quindi, limitiamoci a cospargere la pasta di prezzemolo una volta servita.

Abbiamo quindi visto che basta evitare questi errori che tutti fanno usando questi semplici trucchetti per cucinare degli spaghetti alle vongole saporiti e cremosi.