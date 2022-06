Giugno al top con denaro e successo in amore per Capricorno e questi 2 segni zodiacali

Il mese di giugno rappresenta per molti un piccolo punto di svolta. Le giornate idealmente arrivano all’apice della loro luminosità e lunghezza. Il Sole è allo zenit. A tutti sembra di percepire una rinnovata intensità emotiva ed un senso di serenità ci pervade.

Attenzione, però, perché Esopo nella fiaba della cicala e della formica ci ha mostrato un insegnamento molto importante. Potrebbe essere molto pericoloso rimanere inerti. O peggio, sprecare le opportunità che ci capitano. I successi si costruiscono mantenendo l’attenzione proprio mentre gli altri si distraggono. L’ideale, certo, sarebbe trovare un equilibrio tra le due dimensioni. E trovare così un efficace compromesso tra la dimensione lavorativa e quella sentimentale. Attenzione poi se la linea dell’amore dovesse avere una ben precisa forma cui prestare attenzione.

Una volta appurato che è importante saper cogliere le opportunità, vediamo chi potrà sfruttare un momento straordinariamente favorevole in questo mese d’inizio estate. Infatti, sarà un giugno al top con denaro e successo in vari ambiti per questi segni.

Un’opportunità da cogliere

Il Capricorno se lo è meritato un periodo di gioia. Ha vissuto costantemente in tensione come la corda di un violino, nel corso degli ultimi mesi. Di solito non faticava ad ammettere con se stesso di avere un problema. Ma la sua indole lo ha aiutato a non cedere al risentimento o al dispiacere. Anche se in più di un’occasione si è sentito come Tantalo. Allungava la mano per prendere una mela. Peccato che il ramo si allontanava sempre di più.

Sembra invece l’araba fenice il segno dei Gemelli. È il suo il palcoscenico questo mese di passaggio. La doppia natura ombrosa e luminosa dei nati sotto questo segno li pone sempre in una dimensione enigmatica. Capaci della più sincera e profonda serenità, ma anche dei più pensierosi momenti. Ma quando arriva la luce, trovano la speranza in fondo alle tenebre. D’altronde la luce è più intensa quando l’oscurità è profonda. Questo mese avranno una o due scelte da compiere. Ma la sensazione è che se faranno ciò che si sentono veramente, nel lungo termine saranno soddisfatti della scelta.

Giugno al top con denaro e successo in amore per Capricorno e questi 2 segni zodiacali

Felicità in arrivo anche per i nati sotto il segno dell’Ariete. Il loro spirito guida però non li deve far cedere alle lusinghe delle prime soddisfazioni. È proprio questo il momento per insistere con maggiore vigore e prendere in mano la propria vita con autorevolezza e autonomia. Sentono di doversi chiarire con una persona. Questo sarà un passo importante, e chi lo sa che non potrebbe essere una chiave di volta.

D’altronde chi guarda con serenità e impegno al futuro ha le chiavi del proprio successo. Se poi le armonie planetarie ci assistono, allora siamo un pezzo avanti.

Lettura consigliata

Faranno il botto questi segni dell’oroscopo cinese compatibili tra loro per carattere ed affinità emotiva e che insieme avranno fortuna e successo