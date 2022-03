Faranno il botto questi segni dell’oroscopo cinese compatibili tra loro per carattere ed affinità emotiva e che insieme avranno fortuna e successo

Secondo una nota definizione di un filosofo dell’antichità, Epitteto, una persona nella vita deve limitarsi a recitare nobilmente la parte che gli è stata assegnata. Quanto alla scelta della parte, beh, quella non è compito suo. Può sembrare fatalista, ma sintetizza ciò che pensiamo del potere delle costellazioni. Le congiunzioni di pianeti e Luna potrebbero averci dato una impronta. Starà a noi svilupparla ed ,eventualmente, evolvere.

Lo stesso si ritiene anche in Cina, dove si attribuisce una grande importanza all’anno di nascita. Questo, infatti, determina l’appartenenza ad un segno. Infatti, chiedere ad una persona di quale segno sia, significa anche capire con gentilezza quanti anni abbia. Questo utilizzo del calendario lunare rende loro più facile suddividere i segni per cicli di Luna piuttosto che per un determinato mese. Oggi approfondiamo i caratteri dei segni e magari ci sorprenderemo. Infatti, faranno il botto questi segni dell’oroscopo cinese in grado di capirsi e di creare relazioni forti.

Un segno intelligente

I nati nell’anno della Scimmia hanno un temperamento eclettico e creativo. Hanno un’intelligenza che permette loro di adattarsi a contesti e lavori anche molto diversi. Dovranno però trovare uno stimolo costante per mantenere alto l’interesse. Questa attitudine potrebbe portarli a trovarsi in grande armonia con i nati sotto il segno del Topo. Questi possono essere testardi nel portare a termine i loro impegni ed anche ambiziosi. Hanno poi una dose di altruismo affascinante. Di conseguenza, riusciranno a stimolarsi a vicenda in un interessante mix di impegno e di creatività.

Un’altra compatibilità affascinante è quella che riguarda i nati sotto il segno del Cavallo con quelli nati nell’anno della Tigre. Questo si spiega con un completamento reciproco. I nati sotto il segno del Cavallo amano molto la compagnia, ma hanno dei tratti che li porta ad essere improvvisamente irascibili o entusiasti. Sono liberi nei modi. Per questo hanno bisogno di un segno, come quello della Tigre, che sia competitivo e sicuro di sé. Occhio però a non terminare negli eccessi, perché entrambi i segni potrebbero esserne predisposti. Se però si controlleranno a vicenda, potranno trascorrere un bel viaggio insieme. Peraltro, il 2022 è l’anno della Tigre, così possiamo approfondire cosa questo significherà concretamente.

Faranno il botto questi segni dell’oroscopo cinese compatibili tra loro per carattere ed affinità emotiva e che insieme avranno fortuna e successo

I nati nell’anno del Coniglio hanno una grazia ed un talento naturali. Questa grande e notevole componente interiore, però, difficilmente collima con le tempeste del Mondo esterno. Per questa loro dimensione, godono tendenzialmente della stima del prossimo. In compenso, però, hanno bisogno della presenza di un nucleo forte di valori da cui partire. Considerano le amicizie e la famiglia un punto non solo di partenza ma anche, alla fine dei giochi, di arrivo. Queste caratteristiche vanno a braccetto con i nati sotto il segno del Cane. Questi infatti sono tendenzialmente protettivi, ma anche ironici. Pretendono un certo comportamento dal prossimo, che verrà ripagato dalla fiducia e dal rispetto. Si guarderanno così le spalle l’un l’altro.

Recentemente abbiamo anche approfondito il significato di un altro concetto molto considerato nella tradizione popolare cinese, ovvero il significato delle linee della mano. Queste rappresenterebbero l’impronta visibile di una caratteristica innata. Così, se abbiamo le linee in questo modo, aspettiamoci queste costanti nelle nostre storie d’amore.

