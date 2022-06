Tra le moltissime delizie che ci porta la stagione estiva, la frutta è certamente in primo piano. E tra i frutti estivi preferiti dagli italiani, c’è senza dubbio il melone. Ne esistono di moltissime varietà, da quello più famoso con la polpa arancione (anche chiamato cantalupo), al dolcissimo melone con polpa verde, fino al melone con la buccia gialla brillante e la polpa bianca (il melone canarino). Tutti però, ci pongono davanti a un dilemma: come selezionare il melone migliore? Lo vogliamo ben maturo e succoso, ma naturalmente non troppo avanti con la maturazione o rischia di risultare troppo molle. Non potendo aprire il melone per vedere l’interno, siamo costretti a usare l’intuito per fare la nostra scelta. Ma in realtà esistono alcuni semplici indizi a cui fare attenzione.

La buccia ci dice se il melone è maturato al sole o in un magazzino

Innanzitutto, osserviamo la buccia. Ovviamente deve essere uniforme, senza ammaccature e senza difetti visibili. Osserviamo soprattutto il colore: non devono esserci macchie marroni che potrebbero indicare una maturazione troppo avanzata. Ma c’è anche un altro aspetto a cui dobbiamo fare attenzione. Molti non sanno che se osserviamo con attenzione la buccia possiamo intuire con un buon grado di certezza se il melone è maturato all’esterno oppure se è stato raccolto ancora acerbo ed è maturato in magazzino. La buccia di un melone maturato al sole, infatti, dovrebbe presentare un’area più piatta e scura, che indica il punto in cui il melone poggiava sul terreno.

Ecco tre trucchetti velocissimi per capire se il melone è buono senza assaggiarlo

Non solo gli occhi, ma anche il naso può farci capire se il melone è al punto giusto di maturazione. Annusiamo con attenzione il peduncolo, cioè la sommità del melone, dove il frutto era attaccato alla pianta. Se il peduncolo ha un odore leggermente dolce, il melone è maturo al punto giusto. Se non ha alcun odore il melone non è abbastanza maturo, mentre se è molto dolce o sa di alcool, il melone è troppo maturo.

Quando siamo in dubbio, scegliamo il più pesante

Se abbiamo individuato alcuni candidati ma non sappiamo quale scegliere tra questi, optiamo per il più pesante. Un melone che, a parità di qualità, ci sembra più pesante, probabilmente è più succoso ed è stato raccolto più recentemente. Ecco tre trucchetti velocissimi per capire quale melone scegliere e portare a casa una delizia. Se abbiamo fatto un errore e abbiamo selezionato un melone non abbastanza maturo, non disperiamoci, perché adottando alcuni accorgimenti possiamo far maturare la frutta anche a casa.

Approfondimento

Attenzione, i semi di questo frutto che mangiamo sempre sono velenosi