È quasi tempo di ferie e siamo alla ricerca della meta perfetta per il nostro prossimo viaggio. Abbiamo controllato i prezzi per le mete più turistiche e proprio non possiamo permettercelo. In questo periodo è bene risparmiare dove possibile e mettere qualcosina da parte. Ma non significa che dobbiamo rinunciare ad un bel viaggio rilassante per staccare dalla solita routine.

Anche per questo, una delle tendenze degli ultimi tempi è quella di partire per Nazioni meno conosciute e turistiche. Spostandosi di pochi chilometri dall’Italia si possono visitare luoghi magnifici che neanche pensavamo esistessero. Ma anche solo prendendo un aereo con una compagnia low cost si possono raggiungere luoghi bellissimi e davvero economici. Oggi parleremo proprio di un Paese meno conosciuto che vale la pena visitare questa estate.

Questa splendida Nazione europea è meno famosa dell’Italia o della Spagna, ma è perfetta da visitare questa estate spendendo poco

Ci troviamo nell’Europa dell’est, al confine con Nazioni come la Romania, la Grecia e la Turchia. La posizione geografica strategica di questo Paese lo rende un mix di culture che fanno parte del suo fascino. Stiamo parlando della Bulgaria, uno dei Paesi Balcanici meno famosi degli altri. Eppure, questa splendida Nazione ha ben dieci siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità che bisogna assolutamente visitare.

Una meta economica e ricca di bellezze

Uno dei pregi più grandi di questo Paese è che il costo della vita è davvero molto basso rispetto ai luoghi più turistici. Un weekend di fine giugno nel centro storico della capitale può costare 150 euro per 2 persone. Quindi possiamo solo immaginare quanto poco costi mangiare al ristorante o muoversi per la città. Ed è proprio da Sofia, la capitale, che partiremo alla scoperta di questo posto straordinario. La città si visita tranquillamente in un giorno e può essere la base per il nostro tour di tutto il Paese. Ricca di storia, arte e cultura, questa cittadina ha anche una discreta movida per chi non vuole rinunciare al divertimento. Da vedere assolutamente la Cattedrale ortodossa di Aleksandr Nevskij e la Chiesa di Bojana. Un’ottima idea è il tour della città, tra musei e visite ai resti sotterranei della Fortezza di Serdica.

Un’altra tappa interessante è sicuramente la città di Plovdiv che è stata capitale europea della cultura 2019. Città ricca di storia e cultura in cui ci sentiremo catapultati in epoche lontane e alle gesta di Alessandro Magno. Ma non solo arte e cultura, la Bulgaria è ricca di mete balneari davvero stupende sul Mar Nero. Alcuni esempi sono Sozopol, Zlatni Pjasaci e Nesebar, dove visitare anche l’antica città patrimonio dell’Umanità. Insomma, è vero che questa splendida Nazione europea è meno famosa dell’Italia, ma merita di essere visitata. Sono tanti i luoghi incredibili sparsi in tutta Europa tra cui poter scegliere la nostra prossima meta per le vacanze. Non controlliamo solo le località più famose e turistiche, ma lanciamoci alla scoperta di nuovi posti meno conosciuti.

