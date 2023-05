Giove entra finalmente in Toro e arrivano giorni d’oro per 3 fortunati segni zodiacali, a cominciare dall’imprevedibile Scorpione

Il prossimo 16 maggio, Giove entra in Toro, che è il transito più importante dell’anno. Il che porterà a notevoli sconvolgimenti nelle previsioni di molti segni zodiacali. La seconda parte del mese, insomma, regala tante sorprese, con segni che saranno favoriti ed altri che dovranno preoccuparsi. In particolare, saranno questi i 3 segni più fortunati.

Non è vero, ma ci credo. Si potrebbe sintetizzare così il rapporto che hanno gli italiani con l’oroscopo. Nel senso che, a parole, sono in tanti a dire di non credere in queste cose, salvo poi sbirciare, alla mattina, sullo smartphone, le previsioni.

Certo, farsi condizionare la vita da quello che, in teoria, dicono gli astri è sbagliato. Ci sono persone che, addirittura, al primo appuntamento, ti chiedono di che segno sei e sulla base della risposta decidono se continuare a frequentarti. E non sono poche, purtroppo.

L’oroscopo, poi, letto così, è molto generico. Non è che se il Cancro, ad esempio, avrà fortuna in un determinato periodo, significa che tutti i nati sotto il segno faranno soldi. Diciamo che, rispetto ad altri segni, astrologicamente, avranno qualche chance in più.

Bisogna ricordarsi che le previsioni sono generiche e non si avverano automaticamente per tutti i nati

Anche se, spesso, ci azzecca. Abbiamo visto, ad esempio, come grazie all’oroscopo vi abbiamo svelato, per primi, con settimane di anticipo, la vincitrice del Grande Fratello VIP.

Insomma, piano e adagio a credere in tutto e per tutto alle previsioni. Potrebbero essere vere, ma non per tutti i nati sotto un determinato segno. Ad esempio, è risaputo che ci siano dei segni, in amore, incompatibili tra di loro. Il Cancro con l’Acquario, ad esempio, non è il massimo quando stanno insieme in amore. Il che non vuol dire che ci siano coppie con questi segni che possano andare d’amore e d’accordo.

Dal 16 maggio tutto cambia nelle previsioni con l’entrata di Giove in Toro

Il 16 maggio avviene il transito più importante dell’anno. Giove entra finalmente in Toro e arrivano giorni d’oro per 3 fortunati segni. A partire dallo Scorpione che vivrà una seconda parte di maggio particolarmente fortunata.

Se aveste intenzione di cambiare lavoro, potrebbe essere questo il momento migliore per decidere in tal senso. Anche in amore, le cose sembrano sistemarsi al meglio. Un problema di incomprensione sarà superato e per i single potrebbero finire presto i giorni di solitudine.

Giove entra finalmente in Toro e arrivano giorni d’oro per 3 segni. Oltre allo Scorpione, ecco gli altri 2

Un altro dei segni particolarmente baciati dalle stelle, in questo periodo, sarà il Cancro. In particolare, sarà l’amore a trionfare. Grazie a Mercurio, infatti, gli astri sembrano guardare con particolare attenzione le vostre vicende di cuore. Accettate, senza paura, quell’appuntamento che vi fa titubare. E lasciatevi andare nei sentimenti, senza stare con il freno a mano tirato. Insomma, se dovete osare con gli affari di cuore, dalla metà di maggio in poi tutto sembra dalla vostra parte.

Infine, il terzo segno che avrà buone notizie da Giove in Toro è quello dei Pesci. Qui, in particolare, sono gli affari ad andare bene. Chi ama giocare con il Gratta e Vinci potrebbe avere qualche chance in più. E, da un punto di vista professionale, finalmente sarà riconosciuto e premiato il vostro lavoro. Se vuoi sapere il destino degli altri segni, scrivimi nei commenti.