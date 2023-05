La dieta di Benedetta Parodi passa per un piccolo segreto a colazione e uno per il resto della giornata

La domanda che tutti si fanno quando vediamo un volto noto del mondo dello spettacolo che ci parla di ricette e di alimentazione con grande novizia di dettagli è sempre una: ma lei, che cosa mangia?

Non ci vuole la filosofia di Feuerbach, che diceva che noi siamo ciò che mangiamo, per porgerci l’importante domanda. Anche perché quando notiamo una persona di successo che da prova di grande benessere fisico oltre che di un sorriso sempre luminoso, ci potremmo chiedere come imitarlo. E magari vorremmo provare ad evitare il celebre trucco del dentifricio che utilizza Matthew McConaughey per mantenersi in forma. La dieta di Benedetta Parodi passa per un piccolo segreto cui dovremmo prestare ascolto.

Le sue torte sono le migliori

Non si tratta solamente un volto noto, ma anche di una penna ed una voce conosciute, visto che Benedetta Parodi ha spaziato dalla televisione all’editoria, fino al mondo radiofonico, dove conduce su Radio Capital Benedetta Domenica. Ed a dire rivelare cosa mangia la mattina ed i segreti della sua dieta per sembrare sempre così performante è stata proprio lei. Per colazione prova a non esagerare: una tazza di caffè certamente, ma anche una fetta di pane e marmellata, un frutto, ed una fettina di torta preparata da lei. Forse non si tratta delle porzioni crapulone che per le colazioni vanta di mangiarsi Virginia Raffaele, ma certamente è più un’indicazione di equilibrio e differenziazione. Ma tutto ciò che i fan vogliono sapere è cosa succede quando i pasti abbondano, sia nelle festività che in periodi di grosse abbuffate, quando tra matrimoni ed altre celebrazioni il rischio è quello di lievitare.

Anche in questo caso Benedetta Parodi ha dato molto di cui discutere. In certi periodi adotta la cosiddetta tecnica slimming, da qualcuno chiamata anche delle 500 calorie. Ma in cosa consiste?

La dieta di Benedetta Parodi passa per un piccolo segreto

Prendendo un periodo ipotetico di una settimana di pratica, per 2 giorni a settimana bisogna ridurre in maniera drastica l’apporto di ciò che si mangia. La finalità sarebbe quella di rendere il metabolismo più efficiente ed in generale ovviamente a ridurre l’apporto proteico e delle altre sostanze nutritive. È possibile grazie a ricette che gratificano l’occhio senza appesantire il corpo, come avviene con la parmigiana light oppure con le insalatone di verdure a crudo.

Che poi si tratti davvero di 500 calorie come i detrattori chiamano questo regime alimentare, questo lo sa solo la nota presentatrice. Ovviamente questa scelta sarà stata condivisa con un dietologo, oltre che essere finalizzata ai periodi di grandi abbuffate. È ovvio che chi compie attività fisica sostanziosa non deve abusare del proprio corpo. Resta da chiedersi come abbia fatto a resistere alla tentazione di assaggiare una delle tante delizie davanti alle quali ha lavorato per tanto tempo. Ma questo è l’ultimo dei grandi misteri.