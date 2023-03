Ecco chi vincerà il Grande Fratello VIP. Le stelle non hanno dubbi: “Sarà lei a trionfare”

Manca ormai poco alla finalissima del Grande Fratello che si disputerà la sera del 3 aprile. Ormai, i concorrenti rimasti sono sempre meno e lunedì sapremo chi sarà il quarto finalista. Se non vuoi aspettare per così tanti giorni e scoprire subito chi vincerà, allora guarda l’oroscopo dei finalisti. Sembra che non siano dubbi su chi vincerà. Ecco il nome.

Sono poco più di 2,5 milioni le persone che guardano ogni settimana, il Grande Fratello VIP. Giunto, ormai, alla sua settima edizione, ma non per questo meno interessante delle prime stagioni. Anzi, il format si conferma uno dei punti di forza di Canale 5, esattamente come Amici e il suo gossip.

Ormai, come sappiamo, siamo alle battute finali. In finale ci sono già tre concorrenti e una quarta persona li raggiungerà nella puntata del prossimo 27 marzo. Come ha decretato quella del 20 marzo. Val la pena fare il punto della situazione per vedere chi è rimasto. Tra i finalisti sicuri abbiamo l’influencer Micol Incorvaia, ventinovenne di Pordenone. Insieme a lei, ci saranno, il prossimo 3 aprile, sicuramente la venezuelana Oriana Marzoli, trent’anni nativa di Caracas. La terza sicura è Sofia Giale De Donà, la modella e imprenditrice, nata a Conegliano, che ha 23 anni.

Sono questi i concorrenti rimasti che aspirano a raggiungere le tre finaliste

Sono in sei, invece, gli aspiranti finalisti rimasti che aspirano a raggiungere le tre del GF VIP. In Nomination, infatti, sono rimasti quattro uomini. Ovvero, il calciatore Andrea Maestrelli, l’influencer Alberto De Pisis, il modello Luca Onestini e l’influencer Edoardo Tavassi. In Nomination anche due donne. Si tratta dell’attrice Milena Miconi e della modella Nikita Pelizon.

Tanti concorrenti, ma ecco chi vincerà il Grande Fratello VIP. A predirlo sono le stelle, basandosi sul segno zodiacale delle tre finaliste e di quelli in Nomination. Se non vuoi aspettare fino al 3 aprile e credi negli astri allora puoi divertirti scoprendo il destino riservato ai finalisti.

In base all’oroscopo del 2023, segno per segno, ecco chi sono i favoriti per la vittoria finale

Vediamo, prima di tutto, il segno zodiacale di ogni concorrente in Nomination e in finale. Partiamo dalle tre finaliste. Micol Incorvaia, nata il 9 settembre, è una Vergine. Oriana Marzoli, invece, che è nata il 13 marzo, è del segno dei Pesci. Infine, Sofia Giale De Donà, nata il 13 ottobre, è una Bilancia.

Passiamo a quelli in Nomination. Ebbene, Maestrelli, nato il 23 febbraio è Pesci; invece, De Pisis, nato il 7 giugno, è un Gemelli. Quanto a Luca Onestini, del 1° gennaio, è un Capricorno, a differenza di Edoardo Tavassi che essendo nato il 6 novembre è uno Scorpione. Le ragazze? Milena Miconi, nata il 15 dicembre, è Sagittario e si chiude con Nikita Pelizon, nata il 20 marzo e quindi è dei Pesci.

Ecco chi vincerà il Grande Fratello VIP. Secondo l’oroscopo toccherà a questa concorrente

E veniamo alla previsione che danno le stelle. Ebbene, sembra che non ci siano dubbi, nel senso che la vincitrice dovrebbe essere una concorrente nata nel segno dei Pesci. L’oroscopo del 3 aprile, infatti, premia proprio questo segno, che avrà un inizio mese splendido, ma se sei donna. Basta andare a vedere le date di nascita per scoprire che sono solo due quelle che sono Pesci.

Si tratta della finalista Oriana Marzoli e della concorrente in Nomination Nikita Pelizon. A questo punto, la vittoria dovrebbe essere di una delle due. Se Nikita Pelizon supererà la Nomination del 27 marzo, diventa la favorita, per via del suo ascendente. Se dovesse essere eliminata, allora le stelle premieranno Oriana Marzoli. Vedremo se gli astri ci avranno azzeccato.