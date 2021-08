Avere un bel giardino che fa invidia ai vicini è sempre una cosa molto piacevole. Ma per sapere davvero come coltivare nella migliore delle maniere bisogna conoscere un sacco di nozioni e trucchi utili.

Ad esempio, è bene capire in ogni momento dell’anno quali sono le piante migliori da piantare. In un articolo precedente abbiamo toccato proprio questo tema, consigliando i fiori che resistono al caldo in questo periodo. Allo stesso tempo, è importante anche capire se le piante che abbiamo in giardino possono essere tossiche, per evitare effetti sulla salute anche gravi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Infine, ci sono tantissimi accorgimenti e trucchetti da conoscere. Oggi, in particolare, andiamo a vedere quali sono le cose migliori da fare per avere un giardino bellissimo in questo periodo dell’anno ed evitare che i nostri bei fiori muoiano. Avremo un giardino ricco e colorato ad agosto e settembre grazie a questi semplicissimi accorgimenti.

I lavori fondamentali

Il primo lavoro che consigliamo di fare è la potatura. Alcune piante saranno cresciute un bel po’ durante l’estate ed avranno probabilmente prodotto un ricchissimo fogliame. Per allungare la vita delle piante consigliamo quindi di tagliarle un po’ dandole una bella sfoltita. In questo modo cresceranno meglio e fioriranno ancora di più a fine agosto.

Inoltre, dovremo ovviamente preoccuparci della siccità e lo possiamo fare in due modi. Innanzitutto, possiamo bagnare più spesso le piante, così da assicurarci che non muoiano. Il secondo modo per battere la siccità è di scegliere soprattutto piante che resistano al caldo e non soffrano se le bagnamo di meno.

Giardino ricco e colorato ad agosto e settembre grazie a questi semplicissimi accorgimenti

Il terzo accorgimento riguarda la salute delle piante che abbiamo in giardino già da un po’. Controlliamo il loro stato e per ciascuna di esse cerchiamo di capire se stanno bene. Se hanno qualche problema, ad esempio sembrano ingiallite o malate, mettiamo in piedi delle misure correttive. Un’ottima idea sarebbe quella di inserire nel giardino delle piante che abbiano una buona sinergia con quelle che ci sono già. Ad esempio, aggiungiamo piante che allontanano i parassiti oppure che rilasciano sostanze positive nel terreno.

Ultimo consiglio: prepariamoci all’autunno. Facciamolo aggiungendo al giardino due tipi di piante ben precise. Innanzitutto, le piante perenni, che ci faranno compagnia per molto tempo anche alla fine dell’estate. Poi scegliamo anche piante che magari non sono perenni ma che fioriscono più tardi, a settembre inoltrato. In questo modo prolungheremo la bellezza del nostro giardino e non lo lasceremo sfiorire.